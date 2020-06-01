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強力鎮壓抗爭 中國批美人權雙標

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

美國近日強力鎮壓暴動，連記者都遭到警方逮捕，讓中國反擊美方人權大小眼！美國近日因為白人警察過當執法、殺死黑人引發全國暴動，美國警察也以強大武力鎮壓，甚至還逮捕正在採訪的記者，這也讓中國官方與媒體抨擊美國在香港問題上人權雙標。美中近日在香港、WHO等議題上紛爭漸趨白熱化。

美國人權雙重標準

根據《半島電視台》報導，在美國發生警察殺黑人案後，中國官方與官媒馬上展開輿論戰。官媒《環球時報》的總編輯胡錫進就撰文痛批美國，美國眾議院院長裴洛西過去對港警鎮壓反送中遊行批評甚多，她現在應該看看自家窗戶外就發生這種景象，「他們狂暴的樣子就是香港勇武派的那副德性。」

中國外交部發言人華春瑩也在官方推特推文美國抗爭的知名口號「I can’t breathe.」，這是當初遭強力壓制9分鐘的黑人臨死前，對警方說的遺言，她並在貼文中附上近日美國國務院發言人奧塔格斯批評香港喪失自治權的會議截圖，暗諷美國。

美中之間的矛盾益發加深，美國總統川普在中國通過國安法後，以「香港不再保有高度自治為由」，宣布解除香港的特殊關稅地位、制裁與解放軍有關的學者、陸生，同時也啟動退出WHO的程序。美國向來對中國的人權狀況非常在意，2019年香港爆發反送中運動時，美國國會、行政部門都對港警的暴行批評甚多。

中國侵害香港自治

《新華社》社論直言，美國企圖繼續藉由打「香港牌」遏制中國發展，對香港制裁，欠缺法理依據，國安立法屬於中央事權。美國自身國安立法種類繁多，卻對中國防止國家安全漏洞的立法行為百般批評，「雙重標準」的邏輯實在令人錯愕。

不過《彭博社》報導，美國國務卿龐培歐指責中國，違反當初香港移交的承諾，「如果中國對待香港的方式與國內無異，我們就沒有必要維持香港的特殊地位。」美國也持續以華為對美國資安造成威脅，禁止華為進入美國、國際大廠提供華為基礎零件。

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