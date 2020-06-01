籲抵制暴力 白登：以和平的方式發聲

民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)31日現身德拉瓦州威明頓(Wilmington)經過一夜抗議的街頭；他呼籲示威者千萬別將對警察執法暴力的不滿，演變為暴力事件，寄望以和平的方式發聲。

本次是新冠肺炎疫情爆發以來，國殤日之後白登第二次公開外出。他戴著口罩走上街頭，與多位非裔民眾寒暄合照，視察為防範抗議演變為暴力事件，正將門口釘上木板的商家。

明尼蘇達州明尼亞波利斯市非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以單膝壓頸致死，讓示威遊行在全美各地湧現，部分甚至演變為暴力事件。他透過聲明表示：「即使身處在極度痛苦的國家，也絕不能讓傷痛摧毀我們。」

他更強調「抗議如此殘忍的行為是正確且必要的事，但把社區燒毀造成不必要的損失絕對不是。」

白登將在11月3日的總統大選對決川普，川普的競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)在5月30日表示，白登應更嚴厲譴責暴力行為。

白登也呼應資深非洲裔民權領袖、民主黨籍聯邦眾議員路易斯(John Lewis，喬治亞州)的聲明；路易斯曾在1965年上街遊行爭取投票權時，被阿拉巴馬州警打到失去意識。他表示對痛苦感同身受，但希望示威者「帶來建設性而非破壞」。