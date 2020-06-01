快訊

疫情後驚傳裁員 宏達電證實：策略性人力資源調整

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籲抵制暴力 白登：以和平的方式發聲

世界日報 / 編譯林育正╱綜合31日電

民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)31日現身德拉瓦州威明頓(Wilmington)經過一夜抗議的街頭；他呼籲示威者千萬別將對警察執法暴力的不滿，演變為暴力事件，寄望以和平的方式發聲。

本次是新冠肺炎疫情爆發以來，國殤日之後白登第二次公開外出。他戴著口罩走上街頭，與多位非裔民眾寒暄合照，視察為防範抗議演變為暴力事件，正將門口釘上木板的商家。

明尼蘇達州明尼亞波利斯市非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以單膝壓頸致死，讓示威遊行在全美各地湧現，部分甚至演變為暴力事件。他透過聲明表示：「即使身處在極度痛苦的國家，也絕不能讓傷痛摧毀我們。」

他更強調「抗議如此殘忍的行為是正確且必要的事，但把社區燒毀造成不必要的損失絕對不是。」

白登將在11月3日的總統大選對決川普，川普的競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)在5月30日表示，白登應更嚴厲譴責暴力行為。

白登也呼應資深非洲裔民權領袖、民主黨籍聯邦眾議員路易斯(John Lewis，喬治亞州)的聲明；路易斯曾在1965年上街遊行爭取投票權時，被阿拉巴馬州警打到失去意識。他表示對痛苦感同身受，但希望示威者「帶來建設性而非破壞」。

警察

延伸閱讀

非裔發出警告：民主黨「不做川普」還不夠

「單膝跪頸」釀全美暴動 美警單膝跪地卻豬八戒照鏡子

反種族歧視示威延燒 柏林與倫敦現示威活動

訪視反種族歧視抗議現場 拜登：美國正深陷痛苦

相關新聞

暴動擴大 警民衝突如戰區 全美25城宵禁

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛依德五月廿五日遭白人警察壓頸致死引發全國怒火，全美逾卅個城市的示威者五月卅日繼續上街抗議，至少...

川普說全美暴力動亂都怪它 一次看懂Antifa組織

美國非裔男子佛洛伊德25日遭白人警察壓頸窒息而死，引爆全美示威抗議。美國總統川普將這些暴力情事歸咎於極左派人士，今天更宣...

華府緊急宵禁！川普與DC市長的「白宮解圍」衝突

「這是911事件之後，白宮最緊張的幾小時。」因明尼蘇達黑人喬治．佛洛伊德（George Floyd）遭警察暴力壓頸死亡的全美大暴動，衝突熱點目前已進入美國首都華盛頓DC。大批抗爭者自上星期湧入華府，29日深夜一度試圖「攻佔白宮」，儘管該起事件很快就被守護總統的特勤局阻擋驅逐；但共和黨高層31日卻外流消息，證實當時的川普，一度被緊急送進白宮的地下碉堡，緊張的應變層級更是911事件後最嚴重的一次。由於街頭抗爭人群對白宮的包圍行動，有漸趨激進的高度風險，因此在派出國民兵上街戍衛後，民主黨籍的特區市長包瑟（Muriel Bowser），31日晚間終於下令「全城宵禁」發動驅捕——但與此同時，包瑟也再次憤怒地要求「川普閉嘴」，不要再亂發推文「煽動錯誤的群眾情緒」。

明尼蘇達失控一瞬：當「暴走油灌車」高速衝撞千人示威

「全速衝擊...他是想輾斃上千人嗎？」因美國的反警察暴力大抗爭，目前已演變為全境開打的混亂狀態，截至6月1日清晨為止，全美國已知至少4,100人在街上被捕；各種衝突、甚至暴動掠劫的狀態，也從事發的明尼蘇達州擴散到了美國各大都會區。儘管在明尼蘇達州長不斷安撫與執法並行下，衝突的原爆點——明尼亞波利斯與聖保羅「雙城區」——31日夜間的衝突狀況已明顯和緩，但31日下午一場驚險的「油罐車硬衝示威群眾」事件，卻也顯示了美國當前的高壓緊張，或已開始逼使社會情緒走入崩潰。

反種族歧視示威延燒 柏林與倫敦現示威活動

在美國多個城市持續出現反警察暴力示威游行之際，德國首都柏林與英國首都倫敦也陸續出現類似的示威行動。這些行動主要是對美國示威者表達支持。美國非裔男子佛洛伊德 (George Floyd) 趴在地上痛苦的表示無法呼吸的影片

胡錫進酸美警執法過度 「美政客可欣賞美麗的風景線」

美國非裔男子弗洛伊德因警員執法過度死亡，引發全美多地示威。環球時報總編胡錫進在微博發文諷刺，美方政客早持香港反修例示威的言論，「佩洛西（波洛西）所說的『美麗的風景線』終於從香港延伸到美國的十幾個州，美國的政客們現在可以從自家的窗口就欣賞到他們所讚揚過的一切了」。

借美騷亂打壓港示威者 環時這一招是否有效？

過去這個周末，美國多個城市陸續爆發反警察暴力的大規模示威，而在警民沖突的畫面在全球多國播放時，中國的官方媒體也以中文與英文在多個平台上報導美國示威的情況。

強力鎮壓抗爭 中國批美人權雙標

美國近日強力鎮壓暴動，連記者都遭到警方逮捕，讓中國反擊美方人權大小眼！美國近日因為白人警察過當執法、殺死黑人引發全國暴動，美國警察也以強大武力鎮壓，甚至還逮捕正在採訪的記者，這也讓中國官方與媒體抨擊美國在香港問題上人權雙標。美中近日在香港、WHO等議題上紛爭漸趨白熱化

籲抵制暴力 白登：以和平的方式發聲

民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)31日現身德拉瓦州威明頓(Wilmington)經過一夜抗議的街頭；他呼籲示威者千萬別將對警察執法暴力的不滿，演變為暴力事件，寄望以和平的方式發聲。

明州暴亂誰煽動？官員怪極左極右勢力 但說法相互矛盾

明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以單膝壓頸致死的案件持續在各州、各地延燒，市警察、聯邦、州與地方領袖紛紛表示，為數眾多的抗議者各懷政治鬼胎，湧入明州示威；不過，官員沒有充足證據驗證誰應為暴亂負責，且官員說法相互矛盾。

佛洛伊德家屬委託律師：應以「一級謀殺」起訴白人警

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(Geroge Floyd)遭明尼亞波利斯市白人員警以單膝跪壓頸部致死，事發後引發全美各地連續數日抗爭與暴動。佛洛伊德家屬委託律師克朗普(Benjamin Crump)31日指出，白人警察用單膝壓在佛洛伊德頸部長達數分鐘之久，導致佛洛伊德不省人事，後來死亡，檢方應該求更重罪名，以一級謀殺罪起訴。

陸酸美國暴動 種族歧視是美國「慢性病」

中國大陸外交部發言人趙立堅1日在例行記者會上說，美國社會因抗議非裔男子遭白人警察壓頸致死而發生暴動，顯示種族歧視是「美國...

熱門新聞

紐時：白宫被包圍時 川普被帶到白宮地下堡壘避難

影／美國示威傳出亂象 群眾闖LV店搶劫名牌包

暴動擴大 警民衝突如戰區 全美25城宵禁

英媒：若中國路線不變 英國可能5年內承認台灣

川普想把G7擴大G11 疑組「反中」聯盟孤立中國

紐時批川普火上澆油 唯恐天下不亂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。