明州暴亂誰煽動？官員怪極左極右勢力 但說法相互矛盾

明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以單膝壓頸致死的案件持續在各州、各地延燒，市警察、聯邦、州與地方領袖紛紛表示，為數眾多的抗議者各懷政治鬼胎，湧入明州示威；不過，官員沒有充足證據驗證誰應為暴亂負責，且官員說法相互矛盾。

從記者會到總統推文中，各方將漸增的暴力矛頭指向極右派民族主義分子、激進左翼分子、甚至是外國勢力的毒梟集團。

各地騷亂打砸超過地方政府及執法部門能夠應付的程度，促使部分州動員歷來規模最大的國民兵進駐維安，也讓更多反對黨政治人物得以宣揚陰謀論。

明州州長沃茲(Tim Walz)告訴記者，佛洛伊德命案抗議人士無疑始於明州人「對於不平等、不公平和種族主義」的憤慨與挫折。

沃茲說，經州官員評估，高達80%的示威人士來自明州以外的地區，極右派白人至上主義者乃至毒梟顯然要負主要責任。

聯邦執法官員透露，情報單位未發現毒梟介入，但大多數被捕者為明州居民。

華盛頓郵報報導，30日上午落網的57人中，有47人提供了明州地址，大多數人住在明尼亞波利斯和聖保羅，另有十人提供的住所在明州之外或拒絕透露。

州官員表示，確信極右派種族主義團體鼓勵成員趁機搗亂。

明州公共安全廳委員哈靈頓(John Harrington)說，官員「檢視後發現，這是有組織的犯罪集團或恐怖組織」，後者指的是白人民族主義團體。

明尼亞波利斯市長傅萊(Jacob Frey)表示，地方執法單位對街上抗議的民眾之多感到「不知所措」，「我們現在面對白人種族主義分子、組織犯罪集團、他州煽動者，甚至就連外國代理人都來干預城市與地區的穩定。」

沃茲建議情報機構提供該州關於示威者幕後主使的訊息，暗示監控外國政府和恐怖組織的國家安全局(NSA)可能知情。

匿名官員忽視這項說法，稱國安局依法不會監控國內政治活動，也懷疑外國勢力介入的可能性。

中國和俄羅斯等外國媒體已將這場暴戾動盪喻為美國政治體制崩壞的象徵。