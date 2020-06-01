佛洛伊德家屬委託律師：應以「一級謀殺」起訴白人警

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(Geroge Floyd)遭明尼亞波利斯市白人員警以單膝跪壓頸部致死，事發後引發全美各地連續數日抗爭與暴動。佛洛伊德家屬委託律師克朗普(Benjamin Crump)31日指出，白人警察用單膝壓在佛洛伊德頸部長達數分鐘之久，導致佛洛伊德不省人事，後來死亡，檢方應該求更重罪名，以一級謀殺罪起訴。

白人警察沙文(Derek Chauvin)上周五已遭到逮捕，以二級殺人罪、三級謀殺罪移送法辦。事件發生當時，當場還有其他三名明尼阿波里斯警察，但這三名警察到目前為止僅遭到革職，並未面臨起訴。

處理民權訴訟擁有長年經驗的克朗普31日接受哥倫比亞 廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時說：「我們認為沙文有謀殺意圖，因為他把膝蓋壓在別人頸部的時間，不是一分鐘，不是兩分鐘，而是超過八分鐘，幾乎整整九分鐘，而被壓的人已經苦苦哀求著，表明無法呼吸。

克朗普說，整個過程當中，雙手被銬在背後的佛洛伊德，已經臉部朝下被制伏在地面，並不具有威脅，警察以過度手段對待，「難道不是蓄意想要製造傷害？這種手段的結果如果是致人於死，全美國所有檢察官都會以一級謀殺罪起訴的。」

根據上周五建檔的刑事調查報告紀錄，檢方指出，沙文以膝蓋壓在佛洛伊德頸部達八分多鐘，而佛洛伊德在最後的2分53秒期間，已經呈現昏迷。

報告中指出，當時一名員警建議沙文，應讓佛洛伊德轉身側躺，但沙文並未採納，並回答：「不用了，繼續保持我們逮到他的狀態就好。」

佛洛伊德生前曾在明尼阿波里斯一家夜店擔任保全。克朗普說，家屬接獲夜店老闆告知，沙文也在夜店兼差當保全人員。

克朗普說，沙文與佛洛伊德肯定在夜店工作期間有過交集，「這讓案情添增耐人尋味的面向，一級謀殺罪的可能因此增加，因為我們相信沙文絕對認得佛洛伊德。」