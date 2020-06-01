才呼籲市民快回家 紐約市長女兒被捕

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(影音來源：取自推特用戶@g_liew)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)25歲的女兒琪亞拉(Chiara de Blasio)30日晚間約十點半，在曼哈坦下城「非法集會」被捕；琪亞拉被捕前約一小時，白思豪才呼籲和平抗議人士「是時候回家了」。白思豪在女兒被捕後的兩場記者會上，都未提愛女的消息；紐約市警局表示，上周動盪以來已有近730人被捕。

明州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察沙文(Derek Chauvin)單膝壓頸致死案發生後，紐約市的示威活動已持續多日，且暴力事件不斷；市長白思豪(Bill de Blasio)5月31日表示，這已不是紐約市常見的和平抗議活動，一小撮暴亂分子意圖明確，肆意損害公物、燒燬警車、打傷執勤警員，一些暴徒並非紐約本地居民；截至31日，市警已逮捕近400名示威者，33名警員受傷，47輛警車被毀。

白思豪表示，佛洛伊德之死令人痛心，民眾上街呼喚正義應當支持，但在紐約市已持續三日的示威活動中，混入了一小撮暴亂分子，他們有組織、有計畫、擁有「十分扭曲的意識形態觀念」，認為依靠煽動暴力、傷害警員、破壞財物即可達到目的，「這是一場無政府主義的暴力運動」。

皇后區31日出現警方單膝下跪的情景，讓示威群眾大感意外。「The BlaQue Resource Network」團體在皇后區號召數百人和平遊行，在街角撞見紐約市警局103分局的員警在路中央單膝下跪，呼籲要為佛洛伊德伸張正義。部分抗議人士見狀也照做，拍下影片的BlaQue Resource Network召集人艾莉亞‧亞伯拉罕(Aleeia Abraham)說：「我肯定沒料到，從未見過這種情況。」

市警總局長希爾(Dermot Shea)表示，30日示威活動中的暴力行為，已導致33名警員受傷，甚至有警員被打掉牙齒，示威者還向警方投擲燃燒彈，雖未造成警員重傷或死亡，但已有47輛警車被燒毀，有的燒得只剩骨架。

此外，示威中還出現多起打砸搶事件，多家商店的玻璃櫥窗被砸；其中位於布碌崙(布魯克林)弗萊布許(Flatbush)大道的蘋果手機店遭暴徒破壞，至少一扇玻璃窗被砸，落地窗充斥「所有的警察都是混蛋」(ACAB, All cops are bastards縮寫)、「黑人命也是命」(BLM, Black lives matter縮寫)的塗鴉，十幾位警員在31日凌晨出動，以防暴徒入店搶劫。

白思豪說，暴亂分子不代表紐約，很多也不是紐約市民；紐約民眾也對暴亂者感到憤怒，表示這些外來的示威者為社區帶來了暴力與危險。

白思豪還呼籲，和平示威者在近期勿再參加集會；他表示抗議期間若有暴亂者介入，集會恐將演變為暴力行動；在本周末，紐約市正義聯盟(Justice League NYC)曾在曼哈頓下城富利廣場(Foley Square)和平抗議，後遭暴徒介入而決定解散集會，「為安全起見，和平示威者請待在家」。

紐約街頭31日出現一輛火燒車，警消忙著滅火時，車頂上部分抗議人士急忙跳車，但也有人忙著錄影而非逃生救人。

抗議團體率眾走上布魯克林大橋和曼哈坦大橋，短暫癱瘓交通，高呼「誰的橋，我們的橋！」