全美75城示威 40城宵禁 歐布萊恩：川普不會動用軍隊

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以單膝壓頸致死案引發的暴動持續擴大，連日來已至少75城市出現示威，全美包括華盛頓特區在逾40城市實施宵禁，為民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)遇刺以來最嚴重騷亂局勢；各地抗議浪潮邁入31日晚第六夜仍難平息，執法人員卻更強勢因應。

目前當局派遣1萬6000國民兵部署到24州和華盛頓特區，部分州宣布緊急狀況，但白宮國安顧問歐布萊恩(Robert O`Brien)表示，川普總統不會動用軍隊平息騷亂。

從波士頓到舊金山，街道上破碎的玻璃和塗鴉還沒清乾淨，抗議隊伍又重返街頭，騷亂封閉許多街道，費城、聖塔蒙尼卡商店遭洗劫；在明尼蘇達州明尼亞波利斯市、佛洛伊德遭壓制的地點附近，一名油罐車駕駛蓄意衝撞在封鎖道路上和平抗議的數千人群，所幸沒撞到人，駕駛被捕。

白宮 千人示威對峙警察

白宮外31日連續第二天出現示威人潮，近1000名示威者在白宮對街的拉法葉公園(Lafayette Park)，對著鎮暴警察高呼口號；拉法葉公園的抗議活動挑釁意味十足但和平，警方另以閃光彈驅逐另一群試圖靠近公園的民眾。

佛洛伊德事件發生以來，各地示威規模超過民權運動和越戰時期的抗議人數，至少75城出現暴力示威活動，亞特蘭大、芝加哥、丹佛、洛杉磯、舊金山和西雅圖等40城和華盛頓特區實施宵禁；這也是1968年金恩博士遇刺以來，首度有這麼多城領袖同時針對內亂頒布禁令。

全美24州和華盛頓特區的國民兵動員約1萬6000人協助各地執法人員平亂，各地市長在抗議活動轉趨暴力甚至失控後，紛紛向國民兵求助，就連洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti)也請求協助，稱示威不再攸關無武的佛洛伊德死於警方暴力，「這是破壞」。

維吉尼亞州與紐約州州長31日請國民兵待命，靜觀抗爭變化；加州州長則已宣布緊急狀態並派國民兵進駐洛杉磯，裝甲車上街待命。

國民兵表示，「國民兵與傘兵已在24州和華盛頓特區因應騷亂，加上早前因應新冠肺炎疫情部署的士兵，共接近6萬2000人。」國民兵表示，州與地方執法人員仍負責維安，但國民兵成員將提供協助。

白宮國安顧問歐布萊恩31日表示，川普不會大動作接管國民兵，「我們不會在此時聯邦化國民兵，但若有必要，我們將進一步部屬軍隊，盡一切所能協助州長或市長維持城市秩序。」

國民兵公關室表示，聯邦化的國民兵動員實屬罕見，1900年代以來僅發生12次，大多在1960年代的民權運動時期，近幾年則在佛格森和巴爾的摩動盪時出現。

全美 1700人被捕4人死

估計全美22城市至少1700人被捕，印第安納波利斯市傳出兩人死亡，加上底特律和明尼亞波利斯各一人，讓動盪造成的死亡人數來到四人。

川普31日推文寫道，「民主黨市長與州長硬起來，這些人是無政府主義者，即刻號召國民兵」。

川普將矛頭指向民主黨對手白登，推文寫道，「全球都在看且笑你，瞌睡喬」；他接著批評那些支持白登的民主黨，質疑「這是美國想要的嗎？絕對不是!!!」