非裔發出警告：民主黨「不做川普」還不夠

非洲裔明州男子佛洛伊德(Geroge Floyd)在手無寸鐵情況下遭白人警察單膝壓頸致死，全美各地爆發激烈抗爭。絕大多數非洲裔美國人想對民主黨提出的警告訊息是，光是「不做川普」仍無法解決問題。

過去這陣子，全美各地非洲裔民眾感觸良多。新冠病毒疫情蔓延期間，染疫死亡人數當中，非洲裔比例出現極高，與人口比例分布不符。喬治亞州、肯塔基州、明尼蘇達州連續發生引起全國轟動的非洲裔民眾遭到謀殺事件，其中肯州、明州事件更是警察所為，示威抗議如同野火在全美各地燃起。

南卡羅來納州哥倫布市(Columbia)24歲居民席雅拉‧摩爾(Sierra Moore)，帶著寫有「沒有正義，就沒有和平」的自製海報，參加當地的抗議遊行。在過去100年的歲月裡，她的祖母也曾為了替非洲裔族群爭取民權，走上街頭。

摩爾說，目前情勢看來，她不覺得改變將會出現。她說：「長久以來，他們一直跟我們說應該怎麼做才對，我們都照著做了，但看看現在，所有問題都依舊存在。」

包括政治人物、民權組織以及民主黨高層在內，近來都呼籲非洲裔社群在紛亂情況下，應該團結一致。非洲裔的亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯( Keisha Lance Bottoms)更在記者會上說道：「如果想要改變美國，就去登記投票。」

不過，前喬治亞州民主黨聯邦眾議員史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)、麻州民主黨聯邦眾議員阿雅娜‧普莉絲萊(Ayanna Pressley)以及民權運動領袖傑克森(Jesse Jackson)在內的重量級非洲裔政治人物及意見領袖則明白指出，如果民主黨想要爭取選民支持，一定要悉心聆聽民眾為何憤怒的深層原因。

傑克森最近接受訪問時便指出，非洲裔民眾的真正需求，內容龐大且複雜，絕對不是輕鬆簡單的問題，因此民主黨不能以為「不做川普」就夠了。