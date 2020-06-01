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明州暴力示威 白登副手「檢警資歷」遭挑剔

世界日報 / 編譯潘勛╱綜合31日電
明尼亞波利斯反警察暴力示威衝擊白宮副手候選人，賀錦麗等檢警背景反吃虧。 法新社
明尼亞波利斯反警察暴力示威衝擊白宮副手候選人，賀錦麗等檢警背景反吃虧。 法新社

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人警察以單膝壓頸致死，以及引發全國多地暴力示威事件，已衝擊到民主黨準總統候選人、前副總統白登的副手名單，人選如聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)、賀錦麗(Kamala Harris)及眾議員戴明斯(Val Demings)突然發現，原先的執法資歷本來很吸引人且有保護光，此時卻大遭挑剔。

政治網站「Politico」31日報導，柯洛布查1996到2006年在明尼亞波利斯市擔任地區檢察官，本就因強硬對付犯罪、處理警方暴力的過往，招致社會正義活躍人士的憎惡。現在，佛洛伊德就死在她前轄區警方膝下，老問題更輻射線般擴散開來。

進步派人士及右派網軍還痛斥賀錦麗，點出她擔任加州檢察長、地區檢察官的資歷，甚至不惜用上「賀錦麗就是警察」這樣的措詞，用意便在貶抑她在左派選民中的地位，要大家認為她不夠格。

賀錦麗今春還在角逐民主黨提名時，一度對自己支持有爭議的逃學法，表示後悔，後來才大力肯定自己的檢察官過往。

出任奧蘭多市第一位女性警察局長的戴明斯，其轄下部門遭批評過份動用武力，而且昭昭在案。

但最可能因為明尼亞波利斯市動盪，而與副總統好運失諸交臂的，應該就是柯洛布查。2006年她出馬選聯邦參議員時，被攝影鏡頭逮到以膝蓋頂喉致佛洛伊德於死的警員沙文(Derek Chauvin)捲進另一起與警方有關的槍擊案。該案交付大陪審團，最後拒不起訴沙文及其他五名員警，當時柯洛布查已離職轉任參議員，可這樣子還是無法讓她在本周的指責聲浪中全身而退。

「黑人的命也是命」組織共同創辦人拉托莎‧布朗(LaTosha Brown)指責說，柯洛布查與警察沙文能逞凶扼死人，有直接關係。

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