明尼蘇達搖擺州更動盪 城鄉分裂決定總統選情

非裔男子佛洛伊德遭白人警察單膝壓頸致死事件，不僅在原爆點的明尼蘇達州引發暴力示威，更令原本就是總統大選搖擺州的該州一夕間變得更動盪，當地檢察官出身的聯邦參議員柯布洛查(Amy Klobuchar)成為白登副手搭檔的機率，變得渺茫，川普總統的支持率也逼近白登，有可能豬羊變色。

政治網站「Politico」31日報導，佛洛伊德之死引發暴力示威，逼迫人們估算警方對非裔施暴，還有示威轉趨暴力這個課題；正反激辯，其政治影響遠超過明州州境。

明州境內，本事件已引發辯論，兩黨競爭激烈的幾個國會選區可能深受影響。柯布洛查在當地擔任地方檢察官的過往，突然深受檢視，引發揣測，認為她成為準民主黨總統候選人、前副總統白登副手搭檔的機率，因此變得渺茫。

川普由明州境外發話，尖刻抨擊示威者及明尼亞波利斯市長，很快便突顯示威有多種政治面向，而明州的城鄉分裂勢必決定今年11月的大選選情。

川普說自己無法坐視弗雷市長完全沒有領導力，若弗雷沒能振作起來，讓明尼亞波利斯市局面取得控制，他考慮派國民兵前往恢復秩序。好些共和黨人認為機會大好，可以趁暴動之發生，進襲民主黨主政的城市，吸引出共和黨支持法律與秩序的選民。

「Star Tribune/MPR News/KARE 11」上周聯合民調指出，川普在明州落後白登5個百分點，但由去年10月迄今，川普支持率已大幅改善，原本他落後達12個百分點。而且，川普在明州鄉下地區及男性選民當中的支持度快要超趕白登。

民主黨策士莫利洛(Javier Morillo)指出，川普的話正是共和黨想講的事，也就是無法無天的城市與美國實情針鋒相對，坦白講這一招差點讓川普四年前贏得明州；現在民主黨的城市票倉心思消沉，而州內其他地區投票意願升高，政情相當危險。