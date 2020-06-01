非裔男之死／NIKE修改招牌標語「Don't Do It」別假裝美國沒問題

非裔美籍男子弗洛依德因白人警察執法過當死亡，民眾怒火引起美國暴動，各地示威抗議不斷，更讓美國的種族歧視討論再起。對此，運動品牌大廠NIKE（耐吉）也在推特上傳了一段黑底白字的短片，表達對該事件的看法，吸引了超過634萬人次的觀看。

NIKE的招牌口號為「Just Do It」，常見其出現在許多旗下的運動服飾與戶外廣告上頭，不過在黑白影片裡，被改成了「For Once, Don't Do It」（就這一次，不要做），而且「不要假裝美國沒有問題，不要對種族問題視而不見，不要讓無辜的生命被奪走。」

「也不要再找任何藉口，更不要袖手旁觀、沉默不作聲，以為這不會影響你，讓我們一起成為可以改變事情的一份子」，而該篇貼文，NIKE也附加了hashtag標籤「UntilWeAllWin」（直到我們都贏的那天）。

特別的是，NIKE的主要競爭對手Adidas（愛迪達）還轉推了此貼文，並寫道「接下來是我們要如何一同往前走，而且我們要如何共同攜手改變。」NIKE表示，他們反對任何形式的偏見與不平等，透過此影片是希望大家能正視社會上的問題，並好好面對。

過去NIKE也曾找來NFL球星舊金山49人隊四分衛球員卡珀尼克（Colin Kaepernick），擔任30周年「Just Do It」形象代言人，當時 Colin Kaepernick 同樣為抗議警察對黑人執法過當而致死的案件，並在某場比賽開打前唱國歌演奏時單膝下跪。

沒想到此舉動卻讓部分美國居民震怒，更引發總統川普的不滿，不少美國民眾選擇抵制 NIKE商品，甚至還將身上穿的NIKE衣褲或鞋款弄壞，事後雖然一度造成NIKE股價下滑，但也讓社會大眾看見人權議題的重要。