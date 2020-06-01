反種族歧視示威延燒 柏林與倫敦現示威活動

(德國之聲中文網) 在美國多個城市持續出現反警察暴力示威游行之際，德國首都柏林與英國首都倫敦也陸續出現類似的示威行動。這些行動主要是對美國示威者表達支持。美國非裔男子佛洛伊德 (George Floyd) 趴在地上痛苦的表示無法呼吸的影片，引發國際社會的撻伐。影片當中捕捉到當佛洛伊德痛苦呻吟的同時，一名白人警察仍跪在他脖子上。

數百名示威者周六 (5月30日) 與周日 (5月31日) 連續兩天在美國使館外舉辦示威活動。示威者高舉「停止殺我們」與「還佛洛伊德一個公道」的相關標語。此外，在柏林著名的柏林圍牆公園附近，街頭藝術家在圍牆上畫出一幅紀念佛洛伊德的畫。

足球明星以行動表達支持

與此同時，德國足球甲級聯賽的明星同一天也在比賽中，以行動表示支持這些示威行動。多特蒙德普魯士隊的球星桑丘 (Jadon Sancho) 在得分後，掀起他的球衣來展示一件寫著「還佛洛伊德一個公道」的上衣。此舉讓他在比賽中得到一張黃牌。

此外，另一名門興格拉德巴赫 (Borussia Monchengladbach) 的球員圖拉姆 (Marcus Thuram) 在與柏林聯盟的比賽中，他在上半場得分後，他單膝下跪，低下頭來哀悼了幾分鐘後，才起身繼續比賽。

門興格拉德巴赫的教練羅斯 (Marco Rose) 向媒體表示：「他透過行動表示反對種族歧視，我們全隊都支持這個決定。我相信每個人都會支持這個作法，因為所有人都跟他有一樣的想法。」

倫敦示威行動

同一天，數千名示威者也在倫敦舉行示威行動，他們手持寫著「沒有公義，便無和平」的標語。示威者在倫敦的特拉法加廣場 (Trafalgar Square) 透過下跪來抗議警察暴力，接著他們行經英國國會大下，最後停在倫敦的美國使館外。

根據英國警方的消息，他們在美國使館外逮捕了五人。其中兩人意圖襲警，其他人則是因違反保持社交距離的准則而被逮捕。德國與英國示威者下跪表哀悼的動作，主要是參考前美式足球明星凱伯爾尼克 (Colin Kaepernick) 之前在比賽中，多次以單膝下跪方式來對美國的警察暴力與種族歧視等議題表達抗議。

楊威廉/張慈 (路透社/美聯社)

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