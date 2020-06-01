暴動擴大 警民衝突如戰區 全美25城宵禁

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛依德五月廿五日遭白人警察壓頸致死引發全國怒火，全美逾卅個城市的示威者五月卅日繼續上街抗議，至少廿五個城市宣布宵禁，各地都有警車被縱火燒毀、公路被堵、商家窗戶被打破遭搶，警方則以橡膠子彈和催淚瓦斯驅散並逮捕示威者。

洛杉磯進入緊急狀態

緊張局勢蔓延全美，包括紐約、匹茲堡、丹佛、休士頓、芝加哥、洛杉磯等地，都出現示威和衝突景象，ＣＮＮ形容，許多城市警民衝突場面有如戰區。多州動員國民兵，亞特蘭大、洛杉磯、西雅圖、費城、丹佛和肯塔基州路易維爾市等廿五個城市宣布宵禁，企圖平息暴動，但效果有限。加州州長宣布洛杉磯進入緊急狀態。

美國總統川普繼日前表示將對劫掠者開槍後，卅日繼續呼籲各州和各城市採取更嚴厲措施反制針對警察的暴力，否則聯邦政府將介入，包括動用軍隊和出手逮人。

美國加州洛杉磯抗議民眾五月卅日砸壞警車並站在車頂示威。（法新社）

明州宣布動員國民兵

明州州長華茲卅日宣布全面動員國民兵，平息日益嚴重的破壞行為。華茲說：「明尼亞波利斯市的暴亂是在攻擊公民社會，在我們偉大的城市注入恐懼與動盪。」明尼亞波利斯卅日晚間雖然實施宵禁，但大批示威民眾不肯退去，警方施放多枚催淚彈驅離。明州國民兵在推特指出，預計將有萬名國民兵進駐。

紐約警車衝撞示威者

由於警民情緒緊繃，各地都出現失控場面。網路流傳的一段影片顯示，紐約市警察開著警車衝撞示威者，紐約市長白思豪卅日回應說，這段影片內容令人不安，但事實上這狀況並不是員警引起的，而是一群示威者包圍並攻擊警車，警察必須採取行動擺脫這種情況。

美國紐約警方五月卅日在街頭逮捕抗議民眾。（美聯社）

丹佛三警一平民重傷

在科羅拉多州丹佛市卅日晚間的抗議活動中，一輛懷俄明州牌照的黑色汽車故意加速撞向停著的幾輛警車，造成三名警察和一名平民重傷。

在華府，抗議民眾連續兩天聚集在白宮和國會前，高喊「沒有正義、沒有和平」、「舉手不開槍」等口號，有民眾高舉「黑人的命也是命」、「我無法呼吸」等標語，反對警察歧視和暴力。川普表示，若是有人突破圍欄闖進白宮，那麼將會被惡犬招呼。

涉嫌以膝蓋壓制弗洛依德頸部的警察沙文廿九日被捕，被控三級謀殺與二級過失殺人罪，但仍難平眾怒，抗議群眾認為沙文被控罪名太輕，要求逮捕另三名警察。