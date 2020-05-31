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明州動亂 川普擬用軍隊平亂 怪罪Antifa和激進左派煽動

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合30日電
川普提出動用軍隊協助平息明州騷亂。圖／世界日報提供
川普提出動用軍隊協助平息明州騷亂。圖／世界日報提供

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓頸致死引起的暴力騷亂，一波未平一波又起；川普30日提議動用軍隊協助平息明州騷亂，但明州州長沃茲（Tim Walz）冷處理，稱已全面啟動國民兵。

因為肇於明州的警察謀殺平民的凶殘事件，引爆民憤，連日來已在全美掀起軒然大波，各州各市陸續傳來大型民眾上街抗議，表達對警察暴力不滿的積憤。各大城市頻於應付維安，但民眾上街抗議日夜不休。包括明尼亞波利斯市、洛杉磯、芝加哥、西雅圖、亞特蘭大、費城、克利夫蘭、哥倫布（俄亥俄州）、羅徹斯特（紐約州）等大城，都先後宣布宵禁，不准民眾入夜聚眾上街示威，也各自調動國民兵來駐守維安。

這場蔓延全國的抗議活動的政治元素也日益濃郁，沃茲29日暗示，暴力滋事涉案分子來自國內恐怖分子、外國勢力、白人至上主義者以及毒梟集團；川普則怪罪極端反種族主義組織Antifa和激進左派勢力煽動暴力。

川普政府30日提議動用現役軍人和情報組織，協助平息明州動盪，部分軍隊已進入待命狀態。

沃茲表示，國防部確實建議並徵詢是否派遣武裝部隊坐鎮，但他暫以全面動員國民兵的方式平亂；明州從未全面動員國民兵，國民兵總人數約1萬3200人，目前並非所有人都參與，但肯定會多於29日晚間出動的700人規模。

沃茲說，國防部派兵平息州動盪的情況「有前例」，82空降師的士兵和其他陸軍已「待命」，「他們講的不是動員整個陸軍，可能只鄰近的數百名士兵。」

國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）30日表示，國防部長艾思博（Mark Esper）、參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）等人已兩度告知沃茲，「國防部已準備好應地方及州當局要求，提供協助。」

截至30日晚，沃茲未向國防部求助，但國防部已指示北方司令部「各單位提高警覺，留意州長的要求」；霍夫曼說，北方司令部通常在48小時內回應各州如天災般的求助，現已縮短至四小時的準備時間。

川普呼籲明州官員硬起來，「我們的軍隊準備好了，願意且可以，若他們需要呼叫軍隊的話，很快就能部署。」

對於明州暴亂的幕後主使，川普30日推文寫道，「是ANTIFA和激進左派，別怪其他人！」

司法部長巴維理（William Barr）30日發表聲明稱「和平抗議的聲音遭種族元素攔截，境外種族團體與煽動者濫用情勢追求不同且暴力的目的，許多地方出現有計畫、組織且受無政府主義和極左派激進分子採用antifa策略的暴力行為。」

沃茲30日稍早說，國內恐怖主義人士或外國勢力可能滲透和平遊行，煽動暴戾，指騷亂假佛洛伊德逝世、不平等或有色人種的歷史創傷之名，行攻擊公民社會之實。

川普認為是激進左派勢力煽動。圖／世界日報提供
川普認為是激進左派勢力煽動。圖／世界日報提供
川普呼籲明州官員硬起來，但州長冷處理。圖／世界日報提供
川普呼籲明州官員硬起來，但州長冷處理。圖／世界日報提供

沃茲29日暗示，白人至上主義人士和毒梟煽動暴力或濫用混亂情勢；被問到白人至上主義人士滲透「黑人的命也是命」（Black Lives matter）和平遊行並唆使暴力，沃茲答道：「就我所懷疑和所見，是的。」

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