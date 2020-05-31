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維安該撤退或鎮壓？全美各地警方找平衡

世界日報 / 編譯潘勛／綜合30日電
面對暴力示威，美國警方奮力想維護社會安寧。圖／世界日報提供
面對暴力示威，美國警方奮力想維護社會安寧。圖／世界日報提供

明尼蘇達州警察沙文執勤時導致黑人佛洛伊德死亡，引發全美民眾怒火，連續數夜爆發暴力示威。面對情勢如此，有些城市的警方退避三舍，另些則揮舞警棍、發射催淚瓦斯或丟出閃光彈想平息騷亂，讓全世界注意到美國警方奮力想在維護社會安寧，與保護民眾及員警安全之間，找出平衡點。

美聯社30日報導，在引發全國示威原爆點的明州，高層28日決定撤走明尼亞波利斯市警局第三分局轄區的警力，任由示威者放火焚毀該區警局。波特蘭市、奧立岡市兩地也坐視抗議者也衝進警局縱火。

但在紐約，警方動用警棍，另把示威者壓制在地，逮捕拘禁，淨空街道；有條視頻內容顯示，一名員警掌摑一婦女倒地，再走經她身邊。

而在肯塔基州路易維爾市，一名員警向一支看似新聞採訪團隊發射胡椒彈，該幕視頻經剪輯貼上推特網站，不到六小時便吸引超800萬次瀏覽。

全國警方發現，自己幾十年來依然面臨詭異的兩難處境，是該動武執法，還是讓民眾稍微宣洩怒氣？想取得平衡十分困難。

紐約市立大學社會學教授維大利（Alex Vitale）表示，引爆抗議的原因在警方合法性陷入危機的程度如此嚴重，再動用警力想控制局勢，真是火上添油。

德州哈里斯郡警長岡薩雷茲表示，明州及全國其他城市發生高階警官殺害非裔平民而引發抗議，其怒火衝天可想而知；警方「矢言要真有改變，但沒能恆常做到；我們瞧見因此導致的怨憤，要求變革，但只眼睜睜讓這種事一再發生。」

儘管全國高階警官本周以前所未聞的嚴厲言詞，譴責殺害佛洛伊德的警員沙文，但他們也抨擊抗議太過火而出現的暴力，呼籲冷靜下來。

亞歷桑納州立大學犯罪學及刑案司法學教授馬奎爾（Edward Maguire）表示，抗議期間進行大規模逮捕，幾乎可以肯定是頭殼壞去，但不執法抓人，又要面臨暴力、打劫、無辜者財物受損。

馬奎爾指出，各地警局應不間斷地與少數族裔社區、宗教代表及社會正義領袖建立關係，以便取得一定的社會資本，碰到抗議爆發才能開啟溝通管道。

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