30城民眾街頭抗議非裔之死 警出動塑膠子彈、辣椒噴霧

民眾怒火持續在各州各地延燒。圖／世界日報提供

明尼蘇達州明尼亞波利斯市（Minneapolis）非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓頸致死五天以來，民眾怒火持續在各州各地延燒，從東岸的紐約、亞特蘭大到美西的洛杉磯、西雅圖等至少30座大城，抗議人士放火燒警車，砸商店並與鎮暴警察發生衝突，迫使多州30日動員國民兵、宣布宵禁，遏止更多暴力行徑。

明州州長沃茲（Tim Walz）30日宣布全面動員國民兵，矢言平息每況愈下的破壞行為；沃茲說：「明尼亞波利斯的情勢不再攸關佛洛伊德，這是攻擊公民社會，在我們偉大的城市注入恐懼與動盪。」明州明尼亞波利斯市到30日夜，儘管發布宵禁，但大批示威民眾在街頭仍不退去，警方被迫施發多枚催淚彈。

經過多夜的不平靜，十多城示威人士30日再上街頭和平抗議。從紐約到加州奧克蘭，從亞特蘭大到俄勒岡州波特蘭，29日種族多元的抗議始於和平，終於暴亂。

在部分城市，至少兩人因為抗議活動逝世，數百人被捕，警察以警棍、塑膠子彈和辣椒噴霧嚇退群眾。

許多警局回報員警受傷，社群媒體出現警察強烈回應抗議群眾的畫面，如將示威者壓制在地、利用單車當盾牌、或在馬背上痛擊抗議人士。

華府／丟水瓶罐頭 焚燒國旗

在華府，抗議民眾連續兩天聚集在白宮和國會前，高喊「沒有正義、沒有和平」、「舉手不開槍」（Hands up don’t shoot）等口號，時而大喊「說出他的名字，佛洛伊德」，有民眾高舉「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）、「我無法呼吸」等標語，反對警察歧視和暴力的行為。

29日，多名聯邦特勤人員在華府賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Ave）和白宮以北的草坪前站隊維護秩序，不少抗議民眾向他們丟水瓶和罐頭，還有民眾將護欄踢倒闖入禁區，被特勤人員攔下；抗議民眾還焚燒了至少兩面美國國旗，其中一名拿著擴音器的抗議民眾大喊「這是對所有人的壓迫」，不分族裔。

川普總統30日早上連發多條推文，譴責華盛頓特區的警察沒做好本職工作，讓抗議者「肆意大喊、胡言亂語（rant）」，做出許多越界的事；他表示，如果抗議者翻越護欄，他們將會遇到「最兇猛的警犬、最致命的武器」，此外他也批評華府市長包瑟（Muriel Bowser）「總尋求金錢和幫助，不讓華府警察介入此事」。但他的批評被視為無助於化解當年緊張局勢。

亞特蘭大／NBA布朗率

眾遊行

在亞特蘭大，職籃波士頓塞爾提克隊（Boston Celtics)生於喬治亞州的布朗（Jaylen Brown）30日領導遊行，從有線電視新聞網（CNN）總部前往「馬丁路德金恩中心」（King Center）；在前晚的抗議中，有人攻擊CNN總部，破壞CNN的企業標誌，砸破大門玻璃。

佛洛伊德的死讓許多民眾重回種族暴力歷史事件地點聲援抗議，民眾聚在1921年發生「土耳沙種族大屠殺」的奧克拉荷馬州第二大城土耳沙（Tulsa），阻擋交通要道；德拉瓦州、佛州、麻州、新澤西和賓州都有和平抗議活動。

許多城市領袖同情聲援佛洛伊德的民眾，但隨著情勢轉趨暴力，多人疾呼必須保護城市免受傷害，且不排除以強烈手段因應暴民。

明州／1700國民兵遏止暴亂

明州穩定增加國民兵遏止暴亂，目前已召集1700人；國防部表示隨時待命，支援部隊，維持知序。

喬州與肯塔基州州長也在抗議轉趨暴力後啟用國民兵，波特蘭、俄勒岡和辛辛那提實施宵禁。

本周動盪令人想起1992年非裔男子金恩（Rodney King）與警方飛車追逐後，遭洛杉磯警方毆打事件引發的暴亂；佛洛伊德的案件癱瘓許多城市，但明尼亞波利斯的死傷人數遠不及當年的五天動盪，至少60人死亡、2000多人受傷、數千人被捕、財產損失達10億元。