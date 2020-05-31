非裔處境難！明市曾討論司改與警民關係 無顯著成效

明尼蘇達州明尼亞波利斯市46歲非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝蓋壓頸致死前，關於當地警方與刑事司法改革的討論已持續多年，改善了非裔社群與執法部門之間的警民社區關係；但美聯社引述多位倡議人士與領袖報導，佛洛伊德之死以及員警施暴影片，讓示威者走上街頭，與執法人員爆發暴力衝突，凸顯出民眾的沮喪情緒，以及有許多工作仍待進行的事實。

明尼亞波利斯市議員艾利森（Jeremiah Ellison）說，本周的動盪「對我來說證明了我們已倒退回到2015年的情況」；當年非裔男子克拉克（Jamar Clark）也被警察殺害。

明尼亞波利斯市總人口近43萬，其中60%為白人、19%為非裔、9%為西語裔；數十年來，經濟與教育上的不平等，讓當地非裔居民遭邊緣化；根據該市的規模、以及學校裡遲遲沒有改善的成就落差，已是全美種族隔離程度最高的城市之一。

為了提高當地警察局的包容性，該市近三年前任命首位非裔警長；今年稍早，該州更成立工作小組，由倡議人士與警方施暴受害者代表組成，執法部門領袖也發表警方改革的建議。

民權律師妮齊瑪‧勒維‧阿姆斯壯（Nekima Levy Armstrong）說：「體系自身仍未改變；明尼亞波利斯市警察局內部文化還是沒有改變。」

阿姆斯壯說，該市警局逾800名員警多數仍為白人；當局沒有回應關於更新數字的請求，而明星論壇報（Star Tribune）2014年報導，當局人員中78.9%為白人，9.2%為非裔，5.2%為亞裔，4.1%為西語裔，2.5%為美洲原住民。

包括前市長雷巴克（R.T. Rybak）與該州參議員海登（Jeff Hayden）在內的多位領袖，近日歸咎當地警察工會培養保護施暴員警的文化，並且抗拒推動改革；該工會主席克洛爾（Lt. Bob Kroll）並未對此做出回應。

當地資深倡議人士齊亞艾達（Teqen Za-Aida）說，儘管相關情形已有些許改善，民眾的怒火仍反映出對現實的失望。