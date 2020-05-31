非裔遭殺害頻傳…「我無法呼吸」6年後再成抗議悲聲

30日在佛州邁阿密的示威者帶著「我無法呼吸」的口罩。圖／世界日報提供

非裔美國人屢因涉及種族議題喪命，此議題在川普總統當選後逐漸消退，但本周明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓頸致死前，喊出六年前遭紐約市警察鎖頸致死的非裔男子加納（Eric Garner）遺言「我無法呼吸」（I can`t breathe），使得這波抗議聲浪如火燎原，重新席捲全美。

美聯社報導，2014年加納遭紐約市警局白人警察鎖頸致死，當時引發全國抗議警方殺害非裔美國人；但2016年川普上任後，政治爭議擴大，俄羅斯干涉選舉案、移民與彈劾爭議等議題瓜分全國注意力，在新政府司法部轉移民權優先要務的情況下，警察對非裔用武的議題便退出全國舞台。

社會活動家卡門．裴瑞茲（Carmen Perez）表示：「此時此刻有事情正在發生，不是警察停止殺人，而是我們重新將注意力轉移到川普身上，因為我們覺得我們需要團結要求川普出面。」

裴瑞茲認為，民眾歷經數周居家避疫後，分心事務變少，可更關注此議題。

明州明尼亞波利斯市（Minneapolis）市長呼籲刑事改革，全國民眾罕見批評警察作為並呼籲正義；這一部分是因為非裔遭殺害事件層出不窮，除了佛洛伊德案之外，還包括喬治亞州白人父子2月槍殺慢跑的非裔男子艾伯里（Ahmaud Arbery），以及肯塔基州非裔女性泰勒（Breonna Taylor）3月在自宅遭警射殺。

這三起案件的民權律師表示，三起案件之所以犯眾怒，部分是因為當局最初宣稱，佛洛伊德、艾伯里和泰勒應為自己身亡負責，但事後影片和報案電話卻反轉案情；一名律師稱當局「睜眼說瞎話」。

其實在2016年總統選舉前，警察制度似乎出現轉機；許多受害者的母親加入民主黨全國代表大會、司法部常譴責警察暴力行動，並對許多執法進行民權調查。

川普上任後卻扭轉此趨勢；前司法部長塞辛斯審查聯邦法令，並認為民主黨前政府污辱警察；現任司法部長巴維理則大力支持警察並譴責不尊重執法的行動。

目前全國議員再度談論如何預防這類案件，參院司法委員會29日宣布將舉行聽證會討論警察用武。