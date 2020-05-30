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曾遭投訴18次！執法過當白人警察有個苗族妻 還是選美冠軍

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合29日電
明尼亞波利斯市前警員沙文因用膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德頸部，導致其死亡而掀起軒然大波，但這並非是他首度被疑執法不當，佛洛伊德案爆發前，已有18次遭投訴的紀錄。 （法新社）
明尼亞波利斯市前警員沙文因用膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德頸部，導致其死亡而掀起軒然大波，但這並非是他首度被疑執法不當，佛洛伊德案爆發前，已有18次遭投訴的紀錄。 （法新社）

明尼亞波利斯市前警員沙文因用膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德頸部，導致其死亡而掀起軒然大波，但這並非是他首度被疑執法不當，佛洛伊德案爆發前，已有18次遭投訴的紀錄。

該市警局內務調查處的公開摘要顯示，沙文面臨的18次投訴中，僅兩次「以懲戒結案」；且這兩次投訴的「所處懲戒」欄都顯示，相關單位曾發出譴責信函。

亨內平郡(Hennepin County)檢察官辦公室稱，沙文已於29日被捕，遭控三級謀殺與過失殺人；沙文與另位三位當時在場員警，已於本周稍早被停職；警方說，他們當時是去一家街頭小店偵辦一起偽鈔案。

46歲的佛洛伊德當時未持有武器，並被戴上手銬，曾說自己不能呼吸；相關單位說，他隨後在附近一家醫院被宣告死亡。

根據28日公布的公開摘要，另一位涉案前員警為亞裔的，此前也曾在面臨六次投訴，其中一次仍在審理中，而另外五次未懲戒就宣告結案。

有線電視新聞網(CNN)與原告律師取得的資料顯示，邵都也曾於2017年涉及執法過當訴訟，由該市支付受害者與律師2萬5000元達成和解。

該訴訟由佛格森(Lamar Ferguson)提出，指控邵都與另一位員警於2014年10月逮捕他時，對他施以「殘暴且不尋常」的處罰，導致他牙齒斷裂，身上也有多處瘀血與創傷。

該市警局內務調查處指，另外兩名涉案的前員警，此前則沒有被投訴過。

國家廣播公司新聞網(NBCNews)報導，沙文的45歲苗族(Hmong)妻子凱莉(Kellie)出生於寮國，曾於2018年拿下「美國明尼蘇達夫人」(Mrs. Minnesota America)選美比賽冠軍。

「每日郵報」(DailyMail.com)披露，凱莉曾於2005年2月被控開出42元空頭支票並拖了很久才付錢。

凱莉曾是一位放射線學者，所服務的亨內平郡醫學中心(Hennepin County Medical Center)即是佛洛伊德宣告不治的醫院；而她現為一名房地產經紀人。

警察 CNN

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