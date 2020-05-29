明尼蘇達州連三夜示威 放火燒警局

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛依德廿五日遭白人警察攔檢時壓頸致死，引爆非裔怒火，案發地明尼亞波利斯市連續三天示威，廿八日暴力衝突脫序，示威者放火燒警局且砸搶商家，明州州長動用五百名國民兵，全國多處城市亦有抗議活動。美國總統川普嚴詞批評暴力，宣稱警方可以開槍，結果推文又被推特以「頌揚暴力」隱藏。

四十六歲的弗洛依德（George Floyd）廿五日晚間在明尼亞波利斯市區遭警察攔下，警方稱接獲報案，懷疑他使用假鈔，白人警察蕭文以膝蓋壓住弗洛依德頸部超過五分鐘，弗洛依德不斷哀求「我不能呼吸了！」之後送醫不治。

憤怒的民眾廿六日開始上街抗議，即使蕭文和另三名涉案警察已被開除，示威者仍要求政府深入調查給個交代，且四人要負起更多責任，聯邦調查局已著手調查。

原本抗議者呼籲和平理性，但逐漸走調，廿八日晚間十時多，暴徒衝進四人任職的第三分局，火警警鈴大作，建築物隨即陷入火海，警局人員已先撤離。位於分局附近的一排商店街也未能倖免，遭暴徒縱火、砸櫥窗及洗劫商品。該市消防局接獲逾卅起縱火通報。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）非裔記者希曼涅茲和兩名同事在暴動現場採訪時遭警方逮捕，約一個小時後獲釋。

明州州長華茲廿八日表示，應明尼亞波利斯市長請求徵調國民兵，但未說明部署人數及地點。國民兵隨後在官推發文稱，派出五百多人進駐市區。

這波反警及反歧視示威不但蔓延到和明尼亞波利斯合為雙子城的聖保羅市，紐約市、洛杉磯和曼菲斯等地亦有抗議潮，肯塔基州路易斯維爾發生槍擊案，七人受傷。明尼亞波利斯已暫時關閉輕軌和公車至卅一日，市區商店人人自危，紛紛加強店面防備。

美國總統川普廿九日凌晨的推文，被推特加上「違反歌頌暴力行為守則」標註。（美聯社）

川普廿九日凌晨推文說：「這群暴徒毀了關於弗洛依德的回憶，我不會坐視不管。剛和華茲州長通電話，告訴他軍方會站在他這邊。我們會克服困難獲得控制，但是若劫掠開始，那麼開槍也會開始。謝謝！」

明尼亞波利斯市廿八日公布報案紀錄，一家雜貨店報案稱有人拿假鈔購物，「而且喝醉了，無法控制自己」。員工追出去，發現嫌犯坐在一輛箱形車上。警方到場，發現弗洛依德符合描述，上前盤查。

這波示威是近六年來最嚴重的反種族歧視行動。二○一四年七月十七日，紐約市非裔男子加納被警察懷疑私販菸品，盤查時遭警方勒頸窒息死亡。同年八月九日，密蘇里州佛格森市十八歲非裔少年布朗遭白人警察射殺，警方宣稱布朗持械。兩起案件皆引發暴力示威，並興起「黑人的命也是命」人權運動。之後經過調查，涉案警察皆獲判無罪。