民進黨縣市主委改選 多地派系相爭

民進黨縣市黨部主委5月26日改選，牽動2026各派系布局，多地碰撞激烈，但有7縣市同額選舉。登記期間新北、台南、台中和宜花東6縣市都有派系對抗情況，高雄市則到22日才領表；其中原本積極尋找戰績的正國會，在派系領頭羊林佳龍獲「安置」後暫趨平和，但仍會優先爭取參選縣市長寶座。綠營人士說，準總統兼黨主席賴清德不輕易介入主委選舉，會讓派系對抗更激烈。

民進黨新北市黨部主委選舉登記，在正國會前立委余天退選，以及「新北大師兄」市議員陳啟能無意爭取情況下，僅蘇系立委蘇巧慧登記，幾乎確定當選，她呼籲黨員積極投票。綠營人士直言「時勢比人強」，英系在新北已和蘇系結盟，新北又是蘇系大本營，正國會已難以抗衡。

台南市黨部主委選舉僅賴清德嫡系、立委郭國文和隸屬湧言會的前市議員陳金鐘登記角逐；屬正國會的立委陳亭妃並未派出代理人參選。市黨部執行長張孟暉指出，希望選舉過程中不要相互攻擊，維持和諧。

政壇人士觀察，正國會在林佳龍確定出任外交部長前，瀰漫不安氛圍，但隨內閣人事陸續出爐，明顯已接受賴清德的招撫，派系大將轉趨低調，但仍未放棄在2026參選新北、台南市長。正國會人士透露，棄選主委不代表放棄選市長，屆時正國會仍會有一定的角色，不會缺席。

台中市黨部主委選舉，英系、正國會合推評委召集人許木桂對抗親新系市議員鄭功進，打破過去2屆「同額選舉」局勢。鄭說，年初立委選舉慘敗，兩年後又有地方大選，他勇於承擔；許木桂說，盼良性競爭。地方分析，台中民進黨員約2萬多人，新系5千多人、正國會6千多人、英系6千多人、綠色聯盟3千多人，許有黨員數的優勢。

宜蘭正國會縣議員謝燦輝、新潮流賴系邱嘉進和強調跨派系的簡松樹登記參選。謝燦輝雖非前後任立委陳歐珀、陳俊宇屬意人選，但代表正國會；邱嘉進曾任準工程會主委陳金德國會助理，他表示須從現在布局，備戰2026，正國會和新系在宜蘭碰撞難以避免。

花蓮縣民進黨雖勢弱，競爭卻激烈，現任英系主委嚴献宗、新系徐達及台灣東社發言人陳財能3人參選。徐質疑嚴爭取連任仍接觸黨務，是球員兼裁判，黨部「勿再抨擊黨部立場」令人心寒；嚴回應，黨公職競選資格審核到23日，照往例將請假找代理主委，這時公開批評「是在急什麼」？

台東行政院東部執行長洪宗楷被視為蘇系，和前立委賴坤成合推洪的助理張鈺晨登記參選；和賴有心結的前立委劉櫂豪人馬、議員簡維國也派人領表，但未登記。桃園客家局前局長黃傅淑香和議員鄭淑方登記，鄭在登記截止前退選，也形成同額選舉。一樣同額選舉的還有北市張茂楠、嘉縣徐明勳、竹市施乃如、屏東羅平道。