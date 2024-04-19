民進黨地方黨部主委登記截止 台北等9縣市同額參選

民進黨地方黨部主委選舉今天登記截止，台北等9個縣市僅1人登記，台南市及花蓮縣激烈競爭，而高雄市部分將於下週開始登記，目前已有2人表態競逐。

同額競選的縣市包含台北市現任黨部主委張茂楠1人參選、新北市由立委蘇巧慧登記；桃園市僅前桃園市議員黃傅淑香領表登記；雲林縣則是立委劉建國趕在截止的5時前領表參選。

嘉義縣僅東石鄉民代表徐明勳登記、屏東縣由現任主委羅平道競選連任；台東縣黨員張鈺晨登記參選主委；連江縣僅黨部執行長李哲宇登記參選；新竹市有市議員施乃如領表登記。

台中市黨部主委改選，正國會、英系支持的許木桂與獲得新潮流相挺的鄭功進2人角逐。許木桂曾任市黨部評議委員會召集人、評議委員及中央評議委員。鄭功進為現任市議員。

台南市黨部主委改選2人登記，分別是現任立委郭國文及前台南市議員陳金鐘。郭國文喊出「承擔責任、扭轉局勢、再創新局」口號，以守護台南民主基石，恢復民進黨榮光；陳金鐘則提出「拆解派系藩籬、黨務=革新財政透明、扮演全職主委」等3大訴求，讓民進黨對外一致，在各項選舉贏得勝選。

新竹縣黨部主委選舉部分，除了有爭取連任的竹北市長鄭朝方，還有曾任民進黨中央黨部客家部副主任邱盈滋也登記參選。鄭朝方表示，黨內選舉符合資格都可以參選成為各類黨職候選人。邱盈滋說，她在新竹縣工作15年、深耕成長，將帶著中央歷練與關係為基層黨員服務，盼成為竹縣黨部首名女性主委。

民進黨苗栗縣黨部主委有縣議員陳光軒及立委沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦先後辦理登記參選，2人都是「7年級」青年世代。陳光軒是駐日代表謝長廷子弟兵，參與大埔抗爭、太陽花學運後投入地方政壇，連任3屆議員，耕耘基層；陳詩弦則獲新潮流系支持，並擔任過縣黨代表、評委、執委，嫻熟黨務運作。

至於彰化縣黨部，現任主委楊富鈞今天完成登記爭取連任，地方人士原估楊富鈞同額競選，不料縣黨部評議委員許廣東「殺出」挑戰，還有多名縣議員、黨員連署支持。

南投縣黨部主委方面，黨務人士看好由南投縣議員陳玉鈴接棒，陳玉鈴完成登記，但草屯鎮民代表簡百聰今天中午也完成登記。對此，陳玉鈴說，兄弟爬山，各自努力，只要真心為地方、為黨部付出，誰出來選都歡迎。

宜蘭縣由縣議員謝燦輝、縣議員簡松樹、前民進黨社運部主任邱嘉進3人登記參選縣黨部主委；澎湖則由是現任主委顏家康，前執行長冼義哲2人登記競選主委。

花蓮縣黨部主委有現任主委嚴献宗、新潮流系徐達及台灣東社發言人陳財能3人參選，競爭激烈。嚴献宗自認為是地方派系，有傳統黨員票支撐，過去選舉積極參與選舉，有現任優勢。徐達被外界視為來「派系重整」，學經歷不錯。陳財能網路聲量高，常批評立委傅崐萁及縣長徐榛蔚，有「大砲」形象。

基隆市方面，共有2人登記參選市黨部主委，分別是前立委蔡適應服務處主任林明智，還有前基隆市府民政處長、現任內政部專門委員王榆森。

嘉義市黨部主委選舉有市議員黃大祐、前劉厝里長許明對登記。原黨部主委黃露慧2屆任期屆滿，交棒胞弟黃大祐回鍋參選，黃大祐認為有競爭才有進步，希望是良性競爭；許明對則是獨自參選，不代表任何派系。

金門縣黨部指出，目前登記參選者有現任主委蔡其雍及蔡建偉，2人競選。

另外，民進黨高雄市黨部主委改選，將於22日至26日開放登記；目前高雄市議員陳慧文及黃文益皆已表態參選。陳慧文長期與正國會友好，但她強調此次並非代表正國會參選；黃文益則隸屬湧言會。目前新潮流人選仍在討論中，其中市議員簡煥宗呼聲不低。