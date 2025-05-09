進口豬肉 食藥署：查驗提升至2成以上

衛福部食藥署四月廿九日至今共放行三批、總重量達七十點廿四公噸，來自澳洲含瘦肉精萊克多巴胺的冷凍豬腳。立委王育敏、陳菁徽、陳昭姿昨於立法院社福及衛環委員會臨時提案，經委員會通過要求食藥署加強查驗進口豬肉。食藥署長姜至剛表示，針對澳洲進口豬肉昨起提升查驗比率達百分之廿至五十，也將積極安排查廠。

王育敏說，澳洲冷凍豬腳驗出萊劑就應啟動進口豬肉逐批查驗，但包含澳洲豬肉在內，進口豬肉邊境檢驗比率仍僅百分之二至十，食藥署依法可加強邊境查驗或赴澳洲實地查核，卻不作為，導致民心不安。

姜至剛表示，他「很驕傲」的報告，食藥署同仁導入邊境智慧查驗系統（ＢＰＩ），於邊境查出違規產品類別提高抽驗比率，未檢出違規則調降抽驗比率。王育敏提醒，「署長注意用詞」，食藥署官員對萊劑與國人認知相距甚遠，署長竟告訴國人「吃了沒關係、不用逐批查驗」，這沒辦法安民心。

立委林淑芬也說，署長姜至剛對外說「沒人因為吃到萊劑中毒」的態度過於輕率，甚至訕笑民眾沒有科學常識才會認為萊劑危險，這不是負責任的做法，食藥署應加強邊境抽驗，「萊劑安全容許量是一回事，但民眾應有選擇不吃萊劑的自由。」

王育敏等立委昨提出四點臨時提案，要求食藥署針對進口來台肉品廠，加強派員查廠；提升進口豬肉查驗率及落實產地標示，而未依規定標示等違規業者加重罰則。姜至剛說，將積極安排查廠，但由於澳洲允許使用萊劑飼養豬隻，查廠結果「不用去也知道。」

健康台灣推動委員會委員、流行病學專家何美鄉說，瘦肉精藥物安全在人類或動物都是科學問題，但在台灣萊劑已離開科學考量，進入人類觀感範疇，假如沒辦法讓國人安靜享受美味，但至少不該被銷毀，若不被食用就銷毀，只會製造更多碳排放。