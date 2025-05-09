快訊

新教宗「良14世」聖伯多祿大教堂陽台亮相 史上首位美國籍教宗

聽新聞
0:00 / 0:00

進口豬肉 食藥署：查驗提升至2成以上

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部長邱泰源（左）和食藥署長姜至剛（右）昨天列席立法院備詢，針對萊豬抽驗，食藥署長姜至剛表示，昨起提升查驗比率達百分之廿至五十。記者杜建重／攝影
衛福部長邱泰源（左）和食藥署長姜至剛（右）昨天列席立法院備詢，針對萊豬抽驗，食藥署長姜至剛表示，昨起提升查驗比率達百分之廿至五十。記者杜建重／攝影

衛福部食藥署四月廿九日至今共放行三批、總重量達七十點廿四公噸，來自澳洲含瘦肉精萊克多巴胺的冷凍豬腳。立委王育敏陳菁徽、陳昭姿昨於立法院社福及衛環委員會臨時提案，經委員會通過要求食藥署加強查驗進口豬肉。食藥署長姜至剛表示，針對澳洲進口豬肉昨起提升查驗比率達百分之廿至五十，也將積極安排查廠。

王育敏說，澳洲冷凍豬腳驗出萊劑就應啟動進口豬肉逐批查驗，但包含澳洲豬肉在內，進口豬肉邊境檢驗比率仍僅百分之二至十，食藥署依法可加強邊境查驗或赴澳洲實地查核，卻不作為，導致民心不安。

姜至剛表示，他「很驕傲」的報告，食藥署同仁導入邊境智慧查驗系統（ＢＰＩ），於邊境查出違規產品類別提高抽驗比率，未檢出違規則調降抽驗比率。王育敏提醒，「署長注意用詞」，食藥署官員對萊劑與國人認知相距甚遠，署長竟告訴國人「吃了沒關係、不用逐批查驗」，這沒辦法安民心。

立委林淑芬也說，署長姜至剛對外說「沒人因為吃到萊劑中毒」的態度過於輕率，甚至訕笑民眾沒有科學常識才會認為萊劑危險，這不是負責任的做法，食藥署應加強邊境抽驗，「萊劑安全容許量是一回事，但民眾應有選擇不吃萊劑的自由。」

王育敏等立委昨提出四點臨時提案，要求食藥署針對進口來台肉品廠，加強派員查廠；提升進口豬肉查驗率及落實產地標示，而未依規定標示等違規業者加重罰則。姜至剛說，將積極安排查廠，但由於澳洲允許使用萊劑飼養豬隻，查廠結果「不用去也知道。」

健康台灣推動委員會委員、流行病學專家何美鄉說，瘦肉精藥物安全在人類或動物都是科學問題，但在台灣萊劑已離開科學考量，進入人類觀感範疇，假如沒辦法讓國人安靜享受美味，但至少不該被銷毀，若不被食用就銷毀，只會製造更多碳排放。

何美鄉 林淑芬 王育敏 瘦肉精 萊克多巴胺 萊劑 萊豬 衛福部 陳菁徽 食藥署

延伸閱讀

防萊豬！立院臨時提案要求查廠 食藥署：提升抽驗率至20%

萊豬進台灣 陳菁徽轟邱泰源：不敢承諾防堵入校園

影／外界憂「萊豬」恐有漏網之魚 邱泰源：按規定抽驗

又「萊」了！2批澳洲豬腳驗出萊劑 食藥署：風險可接受

相關新聞

進口豬肉 食藥署：查驗提升至2成以上

衛福部食藥署四月廿九日至今共放行三批、總重量達七十點廿四公噸，來自澳洲含瘦肉精萊克多巴胺的冷凍豬腳。立委王育敏、陳菁徽、...

澳洲萊豬該銷毀？公衛專家何美鄉：只會製造更多碳排

衛福部食藥署四月底放行一批自澳洲輸入含瘦肉精萊克多巴胺的冷凍豬腳，引發民眾恐慌。多名立委質疑，食藥署握有加強查驗、赴澳洲...

憂心萊豬！立委質疑美豬輸台是否須經查廠 食藥署回應了

4月29日一批高達22.99公噸含萊克多巴胺冷凍豬腳由澳洲輸入台灣，為2021年我國開放萊豬進口後，首批開放進口含萊劑豬...

學校營養午餐使用國產肉 教部：從未查獲萊豬

為守護學生健康與校園食品安全，教育部今天表示，學校營養午餐一律採國產在地肉品，並透過契約範本、嚴謹驗收程序、豬肉儀表板等...

澳洲冷凍豬腳驗出萊克多巴胺 宜蘭縣府稽查未流入

衛福部食藥署近期公布進口3批共澳洲冷凍豬腳檢出萊克多巴胺，引發食安疑慮。宜蘭縣衛生局今天表示，今年至上月底執行肉品查驗1...

柯志恩率議員市場送康乃馨 憂萊豬無法讓婆媽安心

高雄市黨部今天舉辦感恩母親節送愛活動，市黨部主委、立委柯志恩率議員贈送康乃馨花束。柯志恩說，澳洲進口萊豬問題，政府不公布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。