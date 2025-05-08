憂心萊豬！立委質疑美豬輸台是否須經查廠 食藥署回應了

4月29日一批高達22.99公噸含萊克多巴胺冷凍豬腳由澳洲輸入台灣，為2021年我國開放萊豬進口後，首批開放進口含萊劑豬肉，被視為美國萊豬輸台敲門磚，美豬安全性議題浮上檯面。立委廖偉翔表示，衛福部食藥署曾赴美國查場，當時僅查了6間畜牧場，是否至今輸台美豬，均來自6家經過查廠業者，或有其他廠商？對此，食藥署表示，美豬為系統性開放，任何符合美國政府管理規範設施所生產豬肉，均可輸台。

廖偉翔今天在立法院社福及衛環委員會質詢。他表示，美國農業行銷署設有「從未添加乙型受體素牲畜養殖場（NFBAP）」認證制度，全美共53家養出場符合規定，名列NFBAP名單中，我國輸入的美豬是否均來自這53場？或有其他非NFBAP計畫畜牧場生產的美豬輸入台灣？、

廖偉翔說，過去認為所有萊豬都從美國而來，如今連澳洲豬肉也驗出萊劑，衛福部食藥署應更積極讓民眾安心，署長卻不斷強調食用萊劑會造成人體危害「與科學事實不符」，這讓民眾有不被保護的感覺，何況國內豬肉要求萊劑零檢出，卻允許國外含萊劑豬肉輸台，已讓國人憂心忡忡，「不是拿出科學檢驗就有免死金牌，安心與安全是兩回事。」

食藥署長姜至剛說，2022年農業部與食藥署合作赴美查場，共前往6家畜牧場，其中5家在NFBAP名單內，1家不在名單中；依相關規定，經系統性查核美豬即可輸入台灣，美國豬肉已為系統性開放，於美國政府管理之生產設施所生產之豬肉產品，均可輸入台灣。

美國提出對等關稅，全球均與美國啟動貿易談判，多名立委擔憂，美國將提出取消台灣現行「標示豬肉產地」作為籌碼。美國貿易代表署（USTR）過去也曾對台灣要求落實豬肉產品原產地標示，並對嚴格規範進口豬肉萊克多巴胺最大殘留容許值（MRL）等作法，表達嚴重關切，認為此舉為「不正確地暗示美豬產品（包括萊克多巴胺豬肉）存在食安疑慮。」

立委陳菁徽說，美方若提出取消查場、標示場地等，作為貿易談判籌碼，該由哪一部會負起政治責任？賴清德總統曾在台南市長任內，談及美豬美牛議題時說，「總統若犧牲國人健康，不當也罷。」若談判發生問題，是總統、行政院官員還是衛福部長要下台？

對此，衛福部長邱泰源強調，政府致力守護人民食品安全，一切依照科學根據與法律規定，「沒有退讓，只有堅持」，將維持現行規定。