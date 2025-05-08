澳洲冷凍豬腳驗出萊克多巴胺 宜蘭縣府稽查未流入

衛福部食藥署近期公布進口3批共澳洲冷凍豬腳檢出萊克多巴胺，引發食安疑慮。宜蘭縣衛生局今天表示，今年至上月底執行肉品查驗1362件，全數合格，確定均未輸入縣內，也持續推動「拒用含瘦肉精肉品自主管理商店」安心標章。

三批從澳洲進口的冷凍豬腳共70.24公噸，檢出微量萊克多巴胺0.001ppm，雖然檢驗值沒有超過容許標準，但中央未公布流向，仍引發消費者擔憂。

宜蘭縣衛生局長徐迺維說，依據衛福部公布的動物用藥殘留標準，萊克多巴胺於豬之肌肉及脂肪（含皮）的限量為0.01ppm，衛生局持續加強查驗，截至4月底執行肉品查驗1362件，包括標示查核1276件、 萊克多巴胺快篩47件、抽驗39件，全數合格，已將查驗結果公開在衛生局網站「畜肉安心專區」及「食品檢驗」，民眾可上網查詢。