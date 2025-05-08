柯志恩率議員市場送康乃馨 憂萊豬無法讓婆媽安心

高雄市黨部今天舉辦感恩母親節送愛活動，市黨部主委、立委柯志恩率議員贈送康乃馨花束。柯志恩說，澳洲進口萊豬問題，政府不公布流向，處理態度令人憂心，她擔心美豬、美牛藉此試水溫，無法讓人民信任。

今早8點多，立委柯志恩會同議員陳麗娜、曾麗燕、李雅靜，以及鳳山區婦女幹部前往前鎮瑞興市場與鳳山肉豆公市場分送皂花康乃馨與幸福提袋，慶祝天下媽媽們「母親節快樂」。

柯志恩說，自己身為兩個孩子的媽媽，也是職業婦女，深刻體會家庭、工作兩頭忙非常辛苦，母親節前夕，特別來向每一位母親送上母親節的祝福。

送花活動開始前，柯志恩也針對近日澳洲進口豬肉含萊克多巴胺情況感到憂心，擔心美豬、美牛藉此試水溫。

柯志恩表示，過去政府對萊豬是零容忍，採用最嚴格標準，現在澳洲發生萊豬事件，政府不願意公布流向，還不斷告訴我們，所謂標準之內對人民健康無慮，但是市場的婆婆媽媽關心家庭、孩子，對於肉品流向非常關注，政府態度讓人產生疑慮。