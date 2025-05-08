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柯志恩率議員市場送康乃馨 憂萊豬無法讓婆媽安心

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高市黨部主委柯志恩（左一）率議員李雅靜（左二）、陳麗娜（左三）、曾麗燕（左四）及婦女志工贈送康乃馨，逐一向市場買菜媽媽送上祝福。記者徐白櫻／攝影
國民黨高市黨部主委柯志恩（左一）率議員李雅靜（左二）、陳麗娜（左三）、曾麗燕（左四）及婦女志工贈送康乃馨，逐一向市場買菜媽媽送上祝福。記者徐白櫻／攝影

高雄市黨部今天舉辦感恩母親節送愛活動，市黨部主委、立委柯志恩率議員贈送康乃馨花束。柯志恩說，澳洲進口萊豬問題，政府不公布流向，處理態度令人憂心，她擔心美豬、美牛藉此試水溫，無法讓人民信任。

今早8點多，立委柯志恩會同議員陳麗娜、曾麗燕、李雅靜，以及鳳山區婦女幹部前往前鎮瑞興市場與鳳山肉豆公市場分送皂花康乃馨與幸福提袋，慶祝天下媽媽們「母親節快樂」。

柯志恩說，自己身為兩個孩子的媽媽，也是職業婦女，深刻體會家庭、工作兩頭忙非常辛苦，母親節前夕，特別來向每一位母親送上母親節的祝福。

送花活動開始前，柯志恩也針對近日澳洲進口豬肉含萊克多巴胺情況感到憂心，擔心美豬、美牛藉此試水溫。

柯志恩表示，過去政府對萊豬是零容忍，採用最嚴格標準，現在澳洲發生萊豬事件，政府不願意公布流向，還不斷告訴我們，所謂標準之內對人民健康無慮，但是市場的婆婆媽媽關心家庭、孩子，對於肉品流向非常關注，政府態度讓人產生疑慮。

柯志恩說，美國處理對台關稅問題曾放話，美豬美牛不應該成貿易障礙，此次透過澳洲事件處理，她擔心是否未來美豬美牛進口會藉此試水溫，政府處理食安問題的態度已讓人民產生不信任。

國民黨高市黨部主委柯志恩率黨籍議員及婦女志工贈送康乃馨，逐一向市場買菜媽媽送上祝福。記者徐白櫻／攝影
國民黨高市黨部主委柯志恩率黨籍議員及婦女志工贈送康乃馨，逐一向市場買菜媽媽送上祝福。記者徐白櫻／攝影
國民黨高市黨部主委柯志恩率黨籍議員在市場贈送康乃馨，不只送媽媽，也送爸爸，讓他回去轉贈給妻子。記者徐白櫻／攝影
國民黨高市黨部主委柯志恩率黨籍議員在市場贈送康乃馨，不只送媽媽，也送爸爸，讓他回去轉贈給妻子。記者徐白櫻／攝影

柯志恩 母親節 萊豬

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