防萊豬立院臨時提案要求查廠 食藥署：提升抽驗率至5成

澳洲進口豬肉驗出三批含萊克多巴胺，引爆食安疑慮。立法院社福及衛環委員會今天通過臨時提案，要求加強查廠，針對進口來台肉品廠，加強派員查廠，同時針對進口豬肉，要求提升查驗比率。衛福部食藥署長姜至剛承諾，將把進口豬肉邊境查驗比率，由目前2%至10%，提升至20%至50%。

立院今天就萊豬議題攻防，立委王育敏等人提出臨時提案，經跨黨派立委及官署討論後，決議通過內容共四點，一、針對進口來台肉品廠，加強派員查廠；二、假口豬肉提升查驗率；三、落實產地標示，肉品自大到小，從進口商、肉品廠，隨販售通路下到店頭、攤商，讓消費者一目了人、自由選擇，同時也可清楚溯源；四，未依規定標示，標示不實或檢驗不符標準業者必重罰。

食藥署在邊境抽批驗出高達70.24公噸含萊劑冷凍澳洲豬腳。王育敏指出，目前已有三批澳洲豬肉驗出萊劑，食藥署在未派員查廠情況下，就允許澳洲豬肉進口，但執政黨109年執政時，曾承諾未查廠就不許進口，食安標準下降，現在的卓榮泰內閣不如當年的蘇貞昌內閣，強烈要求食藥署比照辦理，赴澳洲查廠。

姜至剛說，109年行政院農委會防檢局時代，就承諾系統性開放澳洲豬肉進口，這是基於信賴保護原則，不過，因應國會提出要求，食藥署將積極安排查廠，但目前面臨預算問題，若要赴澳查廠必須籌錢；另，澳洲本來就是允許使用萊劑飼養豬隻的國家，過去赴國外查廠是要查養豬場是否使用萊劑，但澳洲「不用查就知道了。」

立委黃秀芳關注萊豬流向。她表示，民眾常購買加工豬肉食品，如在市場買散裝豬肉，由豬肉製成的貢丸等產品，未來消費者該如何得知吃下肚的豬肉製品，是否可能含有萊劑？對此，姜至剛表示，任何豬肉產品，不論散裝或包裝貢丸，依規定都需要標示原料豬肉產地，這一直在進行，販賣場所依法必須揭露。

王育敏說，食安法規定，任何食品添加物都要標示，就連在超商買一顆飯糰，都能看到包裝上明列原料、添加物含量，衛福部至今卻不願公布萊豬流向，民眾應該要知的權利，有選擇權，「連營養成分都要標示，萊豬卻不用標示，國人對國內食安只會愈來愈恐慌。」