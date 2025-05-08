快訊

台北羽賽／拍退前球后奧原希望 林湘緹首闖女單8強

慈湖、大溪陵寢改為「營區」 軍方：便於管理以符時宜

「宣傳大罷免」...清大師出作業占總成績30% 校方：尊重教學自主

萊豬進台灣 陳菁徽轟邱泰源：不敢承諾防堵入校園

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供

食藥署日前公布有兩批來自澳洲冷凍豬腳，檢出瘦肉精即萊克多巴胺（萊劑），已是一周內出現三批，共70.24噸。國民黨立委陳菁徽今日表示，國人健康恐被交換、被犧牲，已經從未來式，變成現在進行式。

陳菁徽說，2012年，面對萊豬萊牛，賴清德總統時任台南市長說：「如果為了當總統，然後犧牲人民的健康，作為交換的條件，那我想乾脆不要當也罷了，市民國人都不會肯定，也不會支持。」衛福部邱泰源說：「非常認同這樣的態度，就是要守護國人健康。」

陳菁徽表示，現在正值對美關稅談判階段，美方的態度很明確，多次提到美方長期認為我國標示進口牛、豬產地是非關稅貿易障礙。如果產地標示的立場失守，誰要下台負責？賴清德下台，行政院長卓榮泰下台，還是邱泰源下台，誰會負起政治責任，誰會因交換國人健康，而成為前台南市長賴清德口中說的「乾脆不要當也罷」？　

陳菁徽提到，近日澳洲萊豬三方兩次被檢出，國人心慌慌，家長們更是心急如焚。沒有一個家長，能夠接受讓孩子吃到有害身體的食物，更擔心在校園、托育場所，會不小心暴露在食安的風險之下。但現況就是，地方政府無法完全杜絕食安的危機，因為中央不支持，民進黨中央政府為此還跟地方打上官司。地方官想要守護市民、孩子的健康，也被中央卡。

陳菁徽指出，就在2020年的時候，時任立法委員的邱泰源，當時封殺學生衛生法第23條修正條文，新增「學校供應之膳食食材禁止使用含乙型受體素之肉品及其加工品」的條文。誠摯呼籲邱泰源，邱現在已經不是黨意立委，而是守護全國人民健康的大家長，別再卡，別再擋，讓校園食安的防線真的建立起來。

陳菁徽說，但很遺憾，邱泰源不做任何承諾，繼續顧左右而言他，繼續講一些，「聽君一席話，如聽一席話」的內容。國人健康恐被交換、被犧牲，已經從未來式，變成現在進行式。

校園 萊豬 衛福部 邱泰源 食安

延伸閱讀

澳豬腳檢出萊克多巴胺 何美鄉：各縣市自驗恐添不安

影／外界憂「萊豬」恐有漏網之魚 邱泰源：按規定抽驗

綠委陳冠廷提安樂死法 邱泰源：先看如何加強安寧醫療

人工生殖法「脫鉤版本」沒進度？ 邱泰源給出時間承諾

相關新聞

柯志恩率議員市場送康乃馨 憂萊豬無法讓婆媽安心

高雄市黨部今天舉辦感恩母親節送愛活動，市黨部主委、立委柯志恩率議員贈送康乃馨花束。柯志恩說，澳洲進口萊豬問題，政府不公布...

防萊豬立院臨時提案要求查廠 食藥署：提升抽驗率至5成

澳洲進口豬肉驗出三批含萊克多巴胺，引爆食安疑慮。立法院社福及衛環委員會今天通過臨時提案，要求加強查廠，針對進口來台肉品廠...

萊豬進台灣 陳菁徽轟邱泰源：不敢承諾防堵入校園

食藥署日前公布有兩批來自澳洲冷凍豬腳，檢出瘦肉精即萊克多巴胺（萊劑），已是一周內出現三批，共70.24噸。國民黨立委陳菁...

驗出萊劑⋯澳豬邊境查驗率大減 食藥署長稱「很驕傲」

4月29日一批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、肝連、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）檢出0.001P...

影／外界憂「萊豬」恐有漏網之魚 邱泰源：按規定抽驗

衛福部食藥署近期公布進口3批澳洲冷凍豬腳檢出萊克多巴胺，引發社會關注，衛福部長邱泰源今天表示，一切都是按照規定，我們先守...

澳洲萊豬流向不公布…藍營：不許食安黑箱 邱泰源：依法放行

衛福部食藥署日前公布，來自澳洲的冷凍豬腳被檢出萊克多巴胺，一周內有三批，達七十點二四公噸，由於未超過○點○一ppm限量標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。