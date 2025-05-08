萊豬進台灣 陳菁徽轟邱泰源：不敢承諾防堵入校園

食藥署日前公布有兩批來自澳洲冷凍豬腳，檢出瘦肉精即萊克多巴胺（萊劑），已是一周內出現三批，共70.24噸。國民黨立委陳菁徽今日表示，國人健康恐被交換、被犧牲，已經從未來式，變成現在進行式。

陳菁徽說，2012年，面對萊豬萊牛，賴清德總統時任台南市長說：「如果為了當總統，然後犧牲人民的健康，作為交換的條件，那我想乾脆不要當也罷了，市民國人都不會肯定，也不會支持。」衛福部長邱泰源說：「非常認同這樣的態度，就是要守護國人健康。」

陳菁徽表示，現在正值對美關稅談判階段，美方的態度很明確，多次提到美方長期認為我國標示進口牛、豬產地是非關稅貿易障礙。如果產地標示的立場失守，誰要下台負責？賴清德下台，行政院長卓榮泰下台，還是邱泰源下台，誰會負起政治責任，誰會因交換國人健康，而成為前台南市長賴清德口中說的「乾脆不要當也罷」？

陳菁徽提到，近日澳洲萊豬三方兩次被檢出，國人心慌慌，家長們更是心急如焚。沒有一個家長，能夠接受讓孩子吃到有害身體的食物，更擔心在校園、托育場所，會不小心暴露在食安的風險之下。但現況就是，地方政府無法完全杜絕食安的危機，因為中央不支持，民進黨中央政府為此還跟地方打上官司。地方官想要守護市民、孩子的健康，也被中央卡。

陳菁徽指出，就在2020年的時候，時任立法委員的邱泰源，當時封殺學生衛生法第23條修正條文，新增「學校供應之膳食食材禁止使用含乙型受體素之肉品及其加工品」的條文。誠摯呼籲邱泰源，邱現在已經不是黨意立委，而是守護全國人民健康的大家長，別再卡，別再擋，讓校園食安的防線真的建立起來。

陳菁徽說，但很遺憾，邱泰源不做任何承諾，繼續顧左右而言他，繼續講一些，「聽君一席話，如聽一席話」的內容。國人健康恐被交換、被犧牲，已經從未來式，變成現在進行式。