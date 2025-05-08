驗出萊劑⋯澳豬邊境查驗率大減 食藥署長稱「很驕傲」

4月29日一批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、肝連、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）檢出0.001PPM萊克多巴胺。立委王育敏質疑，衛福部食藥署有赴澳洲查廠、加強查驗等行政手段，卻完全不作為，已導致民心不安，當不了「安心署長」。對此，食藥署長姜至剛竟回應，食藥署對邊境抽驗率低於10%「很驕傲」，原因是善用科技，決定抽批比率。

我國於2021年元旦開放萊豬進口，此為開放後首批進口含有萊劑的豬肉，儘管來自澳洲，但被視為美國萊豬輸台敲門磚。立法院社福及衛環委員會就此案邀請衛福部報告。王育敏質疑，澳洲豬入既然驗出萊劑，應該啟動進口豬肉逐批查驗，但截自去年，包含澳洲豬肉在內，進口豬肉邊境檢驗比率，只剩下2%至10%，又發現萊劑，食藥署依法有決定是否逐批查驗的權利，不該不作為。

姜至剛表示，自己「很驕傲」對委員報告，食藥署同仁導入「邊境智慧查驗系統（BPI）」，對邊境查出違規的產品類別提高抽驗比率，未檢出違規的產品則調降抽驗比率，達到違規食品精準檢驗不標，「所以要特別推銷BPI系統，邊境查驗一切都依照比率進行。」

聞言委員會現場爆出笑聲，王育敏出言提醒「署長注意用詞」。她說，食藥署有很大行政權力，但食藥署官員對萊劑議題卻與國人認知相距甚遠，署長竟告訴國人「吃了沒關係、不用逐批查驗」，這沒辦法安民心。過去發現食安事件，如蘇丹紅事件等，食藥署都會提高邊境抽驗比率，加強下游稽查，讓大家知道有公權力在民眾可以安心，現在不抽驗、不公布流向，「那我們要食藥署做什麼？」國人只會愈來愈荒。

立委林淑芬表示，署長對外說「沒人因為吃到萊劑中毒」態度過於輕率，甚至訕笑民眾沒有科學常識才會認為萊劑危險，這不是負責任的做法，國外進口豬肉抽驗比率近2年大幅下降，食藥署應提高抽驗強度，加強邊境與後市場稽查，若檢出沒有問題，對人民才有交代，「萊劑安全容許量是一回事，但民眾應該有選擇不吃萊劑的自由。」