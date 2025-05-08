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影／外界憂「萊豬」恐有漏網之魚 邱泰源：按規定抽驗

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
衛福部食藥署近期公布進口3批澳洲冷凍豬腳檢出萊克多巴胺，衛福部長邱泰源（左）與食藥署署長姜至剛（右）今天在立法院針對萊豬與檢測容許值提出說明。記者杜建重／攝影
衛福部食藥署近期公布進口3批澳洲冷凍豬腳檢出萊克多巴胺，衛福部長邱泰源（左）與食藥署署長姜至剛（右）今天在立法院針對萊豬與檢測容許值提出說明。記者杜建重／攝影

衛福部食藥署近期公布進口3批澳洲冷凍豬腳檢出萊克多巴胺，引發社會關注，衛福部長邱泰源今天表示，一切都是按照規定，我們先守邊境，按規定抽驗。另外，有關輸入萊牛、萊豬和標示產地一事，是否有受美方壓力？食藥署署長姜至剛則表示，「這可能有太多想像空間。」

邱泰源上午出席立法院社福衛環委員會，會前受訪時，針對「萊豬」進口是否公開流向，邱泰源表示，一切都按照規定進行，先守邊境，該抽驗就抽驗，只要合乎規定就可以進口，這部分尊重商業處理。由於所有進口豬肉都會標示產地，但之前台灣曾被點名要求豬肉產品原產地標示對萊克多巴胺最大殘留容許值做出規範，也暗示美豬可能存在食安疑慮。媒體詢問這部分是否會有受到美方壓力？姜至剛則回應「這太多想像空間，只要是豬肉進來都會標產地。」

此外，外界認為如果不全面提升為百分之百逐批查驗，恐怕會有漏網之魚。邱泰源則強調，不會提高抽驗比率，目前在邊境有人工智慧保護措施，如果都是合格，抽檢的比率就會比較低，有任何違規，比率就會上升，這樣抽驗比較精準。

抽驗 豬肉 邱泰源

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