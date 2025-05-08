澳洲萊豬流向不公布…藍營：不許食安黑箱 邱泰源：依法放行

衛福部食藥署日前公布，來自澳洲的冷凍豬腳被檢出萊克多巴胺，一周內有三批，達七十點二四公噸，由於未超過○點○一ppm限量標準，業者未違規，不公布產品流向。國民黨立院黨團昨要求公布流向，不允許食安搞黑箱。對此，衛福部長邱泰源不願鬆口，僅強調「依法處理」，萊豬濃度低於標準，依法規可放行。

連續三批澳洲進口豬肉被驗出含有萊劑，國民黨團副書記長王育敏質疑，為何萊豬不能追蹤流向？食藥署應先暫緩澳洲豬肉進口，進行查廠了解實質養殖過程，並恢復逐批檢驗，同時清楚標示並公告萊豬流向，民眾有知的權利，不允許食安搞黑箱。

雲林縣養豬協會副理事長蔡德福說，萊豬吃下去不是立即有危險，但會累積在體內，影響下一代跟國民健康的東西可以吃嗎？國民黨立委丁學忠說，衛福部對進口萊豬要用食安最高的標準，從源頭把關並清楚標示；若不標示，也不加強追蹤流向 ，影響大家對豬肉信心，接下來可能影響國內豬肉最大宗的雲林縣。

邱泰源則表示，一切按法規來處理，進口澳洲冷凍豬腳雖檢出含有萊劑，但濃度低於規定，按法規就要放行，至於後續進口業者如何處理，表示尊重，衛福部以一向維繫食安的原則，嚴守國人健康，並用科的分析做依據，也以國人飲食習慣訂標準，一切依法行政。