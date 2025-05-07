澳洲冷凍豬腳檢出萊克多巴胺 桃市加強稽查結果曝光

食藥署近日公布邊境輸入查驗結果，有3批澳洲進口的冷凍豬腳檢出萊克多巴胺。桃園市長張善政今在市政會議指示啟動「食安聯合稽查小組」，針對校園午餐進行專案查核行動，由教育局、衛生局、農業局、經發局及法務局跨局處合作，全面提升食材稽查頻率，強化供應鏈控管與源頭追溯，嚴格把關學童餐食安全。

張善政表示，近期許多農民朋友和農會幹部都當面向他表達憂慮，中央不公布進口萊豬流向是很糟糕的事情，不應該因為國際壓力賠上國人健康。張市長提醒市府相關單位，提高警覺性、做好把關，若有必要，稽查頻率也要提高。

教育局表示，因應此次澳洲豬肉事件，已全面清查校園午餐使用食材，查核結果皆為符合規定之國產豬肉，未使用進口品項。如食材供應商或團膳業者違反契約規定，將依約記點或罰款，情節重大者將終止契約。

「校園午餐稽核小組」今日再次實地前往團膳供應廠進行豬肉抽驗，以確認食材來源合規，市府每年均針對全市114所設有自設廚房的學校及14家團膳供應業者進行系統性查核，要求各級學校與團膳業者每日落實午餐食材來源查核。現行契約亦明定，肉類及其加工品一律使用具國產「三章一Q」認證之食材，須符合CAS、TAP產銷履歷或國產生鮮豬肉追溯標章，且不得檢出乙型受體素（含萊克多巴胺）。

衛生局表示，自今年2月11日起已完成121處校園午餐查核，針對豬肉產地標示共稽查106件，結果皆為國產來源；另針對生鮮豬肉抽驗22件，15件確認未檢出含萊克多巴胺等乙型受體素，其餘7件檢驗中。抽驗結果已公開於「桃食安心資訊平台」，供民眾即時查詢。

另，今天下午起，經發局已通知全聯，家樂福，大潤發等大賣場，明確標示豬肉產地，後續「食安聯合稽查小組」將持續深入各大通路、賣場、製造廠及校園，擴大進行豬肉原產地標示與瘦肉精抽驗作業，農業局亦同步於畜牧場執行飼料抽驗，並在肉品市場端進行豬毛樣本檢測，加強源頭把關。