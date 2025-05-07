指萊豬進口僅象徵邊境抽檢 賴士葆：敷衍塞責

食藥署昨公布有兩批來自澳洲冷凍豬腳，檢出瘦肉精即萊克多巴胺（萊劑），已是一周內出現三批，共70.24噸，食藥署稱未超過0.01ppm限量標準，業者未違規，不公布產品流向。國民黨立委賴士葆說，澳洲萊豬趁搞大罷免時，大舉進口試水溫，政府竟為萊豬認證，食藥署所謂的「落實邊境查驗」只是象徵抽驗，根本不是嚴謹把關，批中央政府「敷衍塞責」。

賴士葆說，關稅戰、貿易戰打得廠商心惶惶，民眾的荷包與工作直接、間接也都受到影響，政府選輸翻桌，忙著操縱大罷免，要罷免在野立委，整個國家都在因應大事件。澳洲的萊豬被形容是趁此大舉進口試水溫，一周之內已經被查到3起萊豬共70噸闖關進口，關心食安的民眾憂心又無助。最讓人憤怒的是扮演關鍵角色的政府出面為這些萊豬認證，食藥署長姜志剛稱「萊劑含量未超標，不會公布業者和產地流向」，如此定調，讓對食安有疑慮民眾徒呼負負。

賴士葆表示，姜志剛自稱安心署長，但是對於萊豬消極的態度根本自打嘴巴，姜所謂的落實邊境查驗，僅是2％到10％的象徵抽驗，談不上嚴謹把關。進口萊豬只要萊克多巴胺在標準值以下就是合法的廠商，姜志剛表示「不會盯著這些合格同學」，讓人吐血的是姜口稱依法行政，根據保護原則，他保護的對象是進口萊豬的廠商，不是民眾，還要大家每天吃，也不會有風險。

賴士葆指出，民進黨政府從過去在野要求萊劑零檢出，到現在改口萊劑含量標準值以下安全無虞的雙重標準，況且不標示萊豬，民眾無從選擇，以為讓民眾即使吃下萊豬也無從知曉，就無從擔心，這根本是自欺欺人。現在除了地方政府啟動專案追萊豬，稽查市場、餐廳、學校，讓關心食安與健康的民眾得到些許保障，相形之下，有如此便宜行事、敷衍塞責的中央政府，民眾根本無法安心。