彰化衛生局：澳洲萊豬未流入 學校午餐用國產豬

澳洲進口冷凍豬腳檢出萊克多巴胺，雖符合標準仍引關注。彰化縣衛生局今天表示，已掌握相關批號產品國內流向，未流入彰化市面，縣內學校午餐食材均使用國產豬，請民眾放心。

衛生福利部食品藥物管理署6日公布新增2批澳洲進口冷凍豬腳檢出萊克多巴胺，目前累計3批。食藥署說，與首批萊豬為同製造廠，檢出值符合標準為合格產品。

彰化縣衛生局透過新聞稿表示，針對相關批號產品國內流向，衛生局已密切掌握，並未流入彰化市面。

衛生局指出，從中央政府實施萊克多巴胺於豬肌肉、脂（含皮）、肝、腎及其他可食部位的殘留容許量後，縣府即啟動肉品供應鏈查核專案，針對豬肉來源、流向及原產地標示全面查核至今。

稽查對象包括進口商、食品製造業、肉品盤商、食材供應商、傳統市場、超市、大賣場、餐飲業及學校午餐等機關團膳，目前共查核2萬5156件次，抽驗肉品740件，檢驗結果皆符合規定。

衛生局表示，將持續加強市售進口肉品抽驗及原產地標示查核，確保消費者選購產品能清楚辨識來源，保障食用安全與消費者權益；同時嚴格把關學校營養午餐食材來源，縣內學校午餐食材均使用國產豬，不會有含萊克多巴胺進口豬肉流入。