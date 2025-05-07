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進口豬驗出萊劑 新北怎作為？衛生局稱「零檢出」：平台公布結果

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員陳偉杰今天質詢新北對萊豬作為。記者葉德正／攝影
新北市議員陳偉杰今天質詢新北對萊豬作為。記者葉德正／攝影

首批進口澳洲豬肉檢出微量萊克多巴胺，台中市長盧秀燕宣布啟動五大作為，新北市議員陳偉杰今天詢問新北市府目前作為，並要把結果公布。衛生局長陳潤秋表示，新北市從110年起每月都有檢驗並提報食安會報，並將結果公布在食安平台，截至目前檢驗豬肉都未檢出。

陳偉杰說，目前這幾批澳洲進口豬肉驗出萊克多巴胺，雖然檢驗值沒有超過容許標準，但最終流向卻未公布，新北是否有掌握這些豬肉流向？

陳潤秋表示，目前這3批豬肉都沒有在國內販售，對於邊境檢驗合格的，流向地方政府不會知道，不過這3批不會在國內販售。

陳偉杰指出，盧秀燕提出五大作為，新北的作為是什麼，又如何公布完整資訊給民眾了解？陳潤秋說，新北在市場稽查，專案從110年持續進行中，除了看產地，也會檢驗豬肉，目前所有抽驗豬肉都是零檢出。

對於民眾要去哪查看？陳潤秋表示，衛生局每個月都有持續追蹤，並在食安會報提出檢驗報告，並在食安平台公布檢驗結果。

陳偉杰也問經發局對於加工熟食如何揭露資訊？經發局長盛筱蓉表示，新北市每個月也都會去市場稽查，並要求標示是台灣豬還是進口出，是否含萊克多巴胺等，都會表示在攤位前面。

陳偉杰也說，兒童可接受劑量不一樣，教育局目前相關作為為何？教育局長張明文則說，營養午餐契約都明定要求使用國產豬，且零檢出，都會前往抽查，並將產地證明登陸上網給家長查詢。

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