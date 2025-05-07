澳洲冷凍豬腳檢出萊克多巴胺 經稽查未流入彰化市面

衛福部食藥署又查到兩批含微量萊克多巴胺的澳洲冷凍豬腳，抽驗比率2~10%都能一周驗到3批，真不知開放4年已有多少萊豬被消費者吞下肚。其實，民眾更擔心包括美國在內的其他國家進口豬是否也含萊劑？台灣與美國關稅談判時能否守住產地標示的起碼底線？但從賴政府否認美方施壓台幣升值來看，豬牛「來源標示」的底線恐怕守不住。

2025-05-07 05:50