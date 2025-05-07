澳洲冷凍豬腳檢出萊克多巴胺 經稽查未流入彰化市面
針對食品藥物管理署近日公布邊境輸入查驗結果，顯示有3批澳洲進口的冷凍豬腳檢出萊克多巴胺（Ractopamine）殘留，彰化縣長王惠美今天指示衛生局加強查察，衛生局表示，已密切掌握此一批號產品國內流向，並未流入彰化市面，請民眾安心。
彰化縣衛生局指出，自中央2021年1月1日起，實施萊克多巴胺於豬肌肉、脂（含皮）、肝、腎及其他可食部位的殘留容許量後，衛生局即啟動肉品供應鏈查核專案，針對「豬肉來源、流向及原產地標示」展開全面查核，稽查對象涵蓋進口商、食品製造業、肉品盤商、食材供應商、傳統市場、超市、大賣場、餐飲業及學校午餐等機關團膳，迄今共查核2萬5156件次，抽驗肉品740件，檢驗結果皆符合規定。
衛生局強調，將持續加強市售進口肉品的抽驗及原產地標示查核，確保消費者選購產品時能清楚辨識來源，保障食用安全與消費者權益。
同時，也會嚴格把關學校午餐食材來源，彰化縣學校午餐食材均使用國產豬，不會有含萊克多巴胺的進口豬肉流入，請民眾放心。
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