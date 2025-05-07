快訊

前特派漫談／美國總統的挑戰者 揭白宮隨行記者團面紗

印度「辛杜爾行動」復仇！砲轟巴基斯坦已19死，兩大核武國衝突升溫？

街上驚見發光神獸「全身每根毛都在閃耀」 萬人朝聖看呆：會走路的金條

聽新聞
0:00 / 0:00

23公噸萊豬流入台中 議員怒「中央擺爛、地方受害」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中衛生局長曾梓展表示，吃萊豬可能導致心悸、手抖、暈眩，對嬰兒、孕婦與長者風險尤高。記者陳敬丰／攝影
台中衛生局長曾梓展表示，吃萊豬可能導致心悸、手抖、暈眩，對嬰兒、孕婦與長者風險尤高。記者陳敬丰／攝影

澳洲進口豬肉遭驗出含有萊克多巴胺，其中約22.9公噸進入台中。多名市議員今天痛批「中央擺爛、地方受害」，希望市府在中央無作為的情況下把關；市府回應，已訂定五大作為，包含監控流向、稽查營養午餐豬肉來源、稽查國產豬肉萊劑含量等等。

食藥署日前公布首批澳洲進口豬肉驗出萊劑，食藥署長姜志剛表示，檢驗結果符合台灣訂定得動物用藥殘留標準，屬於合格產品，海關才會依法放行；依照科學計算，這批萊豬的萊劑含量就算國人每天吃，也不會產生健康問題。

台中市議會今天針對警消環衛業務質詢。衛生局長曾梓展表示，第一時間知道澳洲進口豬肉驗出萊劑後立刻詢問中央，但中央表示5日統一公布，市府本周一上午才曉得這批萊豬進到太平區，馬上派員稽查，共22.9公噸，目前都在凍庫中，並無外流。

國民黨籍議員邱愛珊表示，中央不但不為食安把關，還幫業者說話，說甚麼「吃一輩子不會超標」，也不公布萊豬流向，非常離譜，等於鼓勵台灣業者盡量買便宜的豬肉，反正中央會掩護，導致市面上充斥萊豬，民眾避無可避；市府需要積極協助防堵，中央不做，只好靠地方。

國民黨籍議員黃佳恬怒批，中央擺爛、地方受害，這次被驗出萊劑的進口豬肉不是過去大家熟悉的「美豬」，而是來自澳洲，未來也可能有其他國家的萊豬流入；接下來馬上就是端午節、中秋節，市府也會舉辦鍋烤節，到時候民眾食用大量豬肉，都不會有風險嗎？

黃佳恬詢問，是否同意「每天吃萊豬不會影響健康」。曾梓展回應，恐怕無法同意，長期吃到含有萊劑的肉品，將面對無法預期的風險；瘦肉精本身類似支氣管擴張劑，易導致心悸、手抖、眩暈，尤其是嬰兒、孕婦、產婦、長者，可能會進入肝臟與腎臟，風險更高。

曾梓展表示，市府以跨局處開會，訂下5大作為：第一，密切監控這22.9公噸的萊豬去向；第二，全面稽查各級學校營養午餐，確保使用不含萊劑的國產豬；第三，要求所有牛豬肉品標明原料產地；第四，稽查國產豬是否有遵守規定，不使用萊劑；第五，定期更新稽查結果，公布於「萊劑肉品專區」網站。

食藥署日前公布澳洲進口豬肉驗出含萊克多巴胺，其中約23公噸流入台中，市府已派員稽查，目前23公噸萊豬都在凍庫中，未流入市面。圖／台中市政府提供
食藥署日前公布澳洲進口豬肉驗出含萊克多巴胺，其中約23公噸流入台中，市府已派員稽查，目前23公噸萊豬都在凍庫中，未流入市面。圖／台中市政府提供
多名台中市議員表示，中央擺爛，地方受害，既然中央不肯為食安把關，地方政府要做好準備。記者陳敬丰／攝影
多名台中市議員表示，中央擺爛，地方受害，既然中央不肯為食安把關，地方政府要做好準備。記者陳敬丰／攝影

萊豬 食安

延伸閱讀

食藥署不公布澳洲萊豬流向 國民黨團：不許食安搞黑箱

無畏電影重稅批川普「不了解產業」 澳洲向好萊塢招手

赴學校及團膳業者稽查肉品 北市教育局：違反規定可立即終止契約

澳洲冷凍豬腳檢出萊劑 業者發聲明致歉

相關新聞

23公噸萊豬流入台中 議員怒「中央擺爛、地方受害」

澳洲進口豬肉遭驗出含有萊克多巴胺，其中約22.9公噸進入台中。多名市議員今天痛批「中央擺爛、地方受害」，希望市府在中央無...

澳洲冷凍豬腳檢出萊克多巴胺 經稽查未流入彰化市面

針對食品藥物管理署近日公布邊境輸入查驗結果，顯示有3批澳洲進口的冷凍豬腳檢出萊克多巴胺（Ractopamine）殘留，彰...

食藥署不公布澳洲萊豬流向 國民黨團：不許食安搞黑箱

食藥署昨公布有兩批來自澳洲冷凍豬腳，檢出瘦肉精即萊克多巴胺（萊劑），已是一周內出現三批，共70.24噸，食藥署稱未超過0...

影／冷凍肉品驗出萊劑 國民黨團批賴政府全面棄守

國民黨立院黨團上午舉行記者會，質疑還有萊克多巴胺的豬肉大舉侵台。副書記長王育敏指出，今年到5月份台灣已經進口了268.1...

3批萊豬不公布流向 侯友宜說重話：政治再大都不如食安

食藥署昨公布又有兩批來自澳洲冷凍豬腳，檢出瘦肉精萊克多巴胺，已是一周內3批，共70.24噸，但食藥署指因未超過0.01p...

【總編開箱】關稅談判 賴政府能守住豬牛「來源標示」底線？

衛福部食藥署又查到兩批含微量萊克多巴胺的澳洲冷凍豬腳，抽驗比率2~10%都能一周驗到3批，真不知開放4年已有多少萊豬被消費者吞下肚。其實，民眾更擔心包括美國在內的其他國家進口豬是否也含萊劑？台灣與美國關稅談判時能否守住產地標示的起碼底線？但從賴政府否認美方施壓台幣升值來看，豬牛「來源標示」的底線恐怕守不住。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。