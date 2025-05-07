23公噸萊豬流入台中 議員怒「中央擺爛、地方受害」

澳洲進口豬肉遭驗出含有萊克多巴胺，其中約22.9公噸進入台中。多名市議員今天痛批「中央擺爛、地方受害」，希望市府在中央無作為的情況下把關；市府回應，已訂定五大作為，包含監控流向、稽查營養午餐豬肉來源、稽查國產豬肉萊劑含量等等。

食藥署日前公布首批澳洲進口豬肉驗出萊劑，食藥署長姜志剛表示，檢驗結果符合台灣訂定得動物用藥殘留標準，屬於合格產品，海關才會依法放行；依照科學計算，這批萊豬的萊劑含量就算國人每天吃，也不會產生健康問題。

台中市議會今天針對警消環衛業務質詢。衛生局長曾梓展表示，第一時間知道澳洲進口豬肉驗出萊劑後立刻詢問中央，但中央表示5日統一公布，市府本周一上午才曉得這批萊豬進到太平區，馬上派員稽查，共22.9公噸，目前都在凍庫中，並無外流。

國民黨籍議員邱愛珊表示，中央不但不為食安把關，還幫業者說話，說甚麼「吃一輩子不會超標」，也不公布萊豬流向，非常離譜，等於鼓勵台灣業者盡量買便宜的豬肉，反正中央會掩護，導致市面上充斥萊豬，民眾避無可避；市府需要積極協助防堵，中央不做，只好靠地方。

國民黨籍議員黃佳恬怒批，中央擺爛、地方受害，這次被驗出萊劑的進口豬肉不是過去大家熟悉的「美豬」，而是來自澳洲，未來也可能有其他國家的萊豬流入；接下來馬上就是端午節、中秋節，市府也會舉辦鍋烤節，到時候民眾食用大量豬肉，都不會有風險嗎？

黃佳恬詢問，是否同意「每天吃萊豬不會影響健康」。曾梓展回應，恐怕無法同意，長期吃到含有萊劑的肉品，將面對無法預期的風險；瘦肉精本身類似支氣管擴張劑，易導致心悸、手抖、眩暈，尤其是嬰兒、孕婦、產婦、長者，可能會進入肝臟與腎臟，風險更高。