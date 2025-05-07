食藥署不公布澳洲萊豬流向 國民黨團：不許食安搞黑箱

食藥署昨公布有兩批來自澳洲冷凍豬腳，檢出瘦肉精即萊克多巴胺（萊劑），已是一周內出現三批，共70.24噸，食藥署稱未超過0.01ppm限量標準，業者未違規，不公布產品流向。國民黨立院黨團今舉行記者會，要求公布流向，不允許食安搞黑箱。

連續3批澳洲進口豬肉被驗出含有萊劑，但流向不明，引發民眾食安恐慌。國民黨團今舉行記者會，黨團副書記長王育敏質疑，為何萊豬不能追蹤流向？她認為食藥署應先暫緩澳洲豬肉進口，進行查廠了解實質養殖過程，添加萊劑是否為飼養的方式之一。若現在澳洲進口豬肉已驗出有萊劑，其他國家的豬肉會不會有同樣的問題？應恢復逐批檢驗，同時清楚標示並公告萊豬的流向，民眾有知的權利，不允許食安搞黑箱。

雲林縣養豬協會副理事長蔡德福說，萊豬吃下去不是立即有危險，會累積在體內。以前養豬，要留種的豬不可以吃添加萊劑的飼料，小母豬卵巢會萎縮，小公豬睪丸會萎縮，精蟲數量會減少，如果長大要留種，配種受孕機率就會降低，養豬業者都知道這常識。小孩也可能受累積影響，導致小女孩發育不健全，小男孩雄性素也會減少，影響下一代跟國民健康的東西可以吃嗎？

國民黨立委丁學忠說，衛福部對進口萊豬要用食安最高的標準，從源頭把關並清楚標示，沒有模糊空間。若不標示也不加強追蹤流向 ，如這些部位再去加工，就更難追查流向，變成食安系統的問題，影響大家對豬肉的信心，接下來影響可能是國內豬肉最大宗的雲林縣。

丁學忠表示，雲林縣是全國最大養豬縣市，年高達153萬頭的養豬數量，產值252億元，農民守規矩不用萊劑，現在被迫和進口含藥豬肉競爭，進口有問題的豬肉卻犧牲台灣的農業，保護農業不能只是嘴巴說說。政府要擔起責任，不應該遇到萊豬就轉彎，最近農民也反映，怕接下來進口的美國豬肉也放棄標示。

國民黨立委張嘉郡說，連續三批豬肉都含萊劑， 食藥署長卻聲稱自己是「安心署長」，不是安心署長，是「萊豬署長」。對吃進去的每一口食物，都有權利知道是哪裡來的，有哪些添加物，人民有知的權利也有選擇的權利。但衛福部、食藥署似乎不是站在人民這邊，完全為放寬鋪路，一定要公開流向。尤其不能流入學校的營養午餐，會影響下一代生殖能力。養豬產業是台灣最重要的畜牧業，占畜牧業總產值的四成，有近千億產值，若萊豬繼續進口的話，以其便宜價格，會嚴重衝擊國內市場，屆時恐導致5千頭以下的養豬場全數離牧，可能有5萬個家庭失去收入。

國民黨立委洪孟楷問，萊豬大軍入侵，民進黨政府打算全面失守嗎？將臨賴清德總統就職滿一周年，傳出要內閣改組，但不是為國人拚關稅、民生、經濟和食安，反而還在拚對立，拚鬥爭。進口豬肉驗出萊劑，官員只說合乎國際標準、食安優先，卻不知具體做法為何。漏網的萊豬到底還有多少？食藥署不公布進口豬肉的產地流向，民進黨政府是保護食安還是保護萊豬？

洪孟楷也說，過去開放萊豬時，時任行政院長蘇貞昌說「萊豬沒有進口，像水龍頭關起來」，現在是行政院長卓榮泰院長把水龍頭打開嗎？他質疑，賴清德2012年任台南市長時，曾說「如果為了當總統，犧牲人民的健康作為交換的條件，乾脆不要當也罷了」，現在美國關稅談判會不會犧牲國人健康？不可能接受萊豬進口。