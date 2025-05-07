3批萊豬不公布流向 侯友宜說重話：政治再大都不如食安

食藥署昨公布又有兩批來自澳洲冷凍豬腳，檢出瘦肉精萊克多巴胺，已是一周內3批，共70.24噸，但食藥署指因未超過0.01ppm限量標準，業者並未違規，將不公布產品流向，引發民眾憂吃到萊豬。新北市長侯友宜今說「再大政治議題都不如食品安全議題」，中央除加強把關外，也應將整個流向民眾報告。

侯友宜今主持市政會議，會議最後提及澳洲豬肉驗出萊劑。侯說，萊豬影響人體的健康，全民都在關注，新北市每月治安會報對食品安全檢查有特別報告，每個月都會提出完整說明來把關食安，尤其進口肉品輸入、餐飲販售各行業都追蹤來源，包括流向標示要清楚、抽驗市售豬肉有沒有乙型受體素，確保產品沒有檢出萊克多巴胺。

侯友宜表示，新北迄今已檢驗超過2000件，一直沒檢出，對食安把關不會單一事件出來，才看有沒有做到。這次3批萊豬進口，雖然聲稱不會在台販售，但全面啟動嚴格做好把關，要求團膳業者要用國產豬，並呼籲中央加強邊境把關、查驗比例，讓豬肉源頭交待清楚最重要，「再大政治議題都不如食品安全議題」，需回歸民生跟經濟議題，中央務必強化把關外，也要將整個流向民眾報告。

侯受訪強調，因為發生3批澳洲豬肉含萊克多巴安，民眾非常擔憂，除落實稽查外，也特別呼籲民眾有知的權利，一切豬肉來源標示都要非常清楚，中央有責任將民眾知的權利疑慮出來說清楚，讓民眾安心，地方嚴格落實檢查，將標示、來源清楚告知市民。