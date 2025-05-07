又2批澳洲豬腳 檢出萊劑

衛福部食藥署昨表示，又有兩批來自澳洲的冷凍豬腳分別檢出瘦肉精萊克多巴胺○點○○二、○點○○三ｐｐｍ，總計四十七點二五公噸。這也是繼首批澳洲冷凍豬腳驗出萊克多巴胺○點○○一ｐｐｍ後，一周內驗出三批，打破過去國內未有「萊」豬進口的紀錄。

進口商華鋐國際貿易有限公司昨天透過聲明致歉，強調在取得更多檢驗實據及與國外供應商的責任歸屬釐清前，公司不會進行該批肉品之銷售、分裝或銷毀等後續處置事宜，後續將再自行送驗，並承諾加強控管。

累計三批澳洲進口冷凍豬腳遭檢出萊克多巴胺，數值為○點○○一至○點○○三ｐｐｍ。食藥署長姜至剛表示，這兩批邊境再檢出含萊劑的澳洲冷凍豬腳，與首批為同一製造廠，但由不同進口商進口，檢驗結果符合動物用藥殘留標準，是合格產品，就算國人每天吃、同時吃，也符合食用安全、健康無虞。

姜至剛強調，「希望我是一個安心署長，讓全體國人吃得安心」，目前產品皆未超過○點○一ｐｐｍ的限量標準，業者並未違規，因此不會針對這次事件特別去查廠，也不會公布產品流向，所有放行食品，都是科學分析下可接受的風險，相關後市場稽查也一直繼續，不希望讓食安議題受到意識形態影響。

姜至剛表示，澳洲本身就核准使用萊克多巴胺，其餘開放進口國，如加拿大和紐西蘭等，也都是當地准用。目前的限量標準經很多專家再三討論後訂出，業者沒有違法，對健康的風險也是可接受的，「全民恐慌不是全民之福」，也說「不是食藥署擺爛不去查」。

澳洲進口冷凍豬腳被驗出含萊克多巴胺，雖然合格，但仍引發社會關注，這是自一一○年一月我國開放含萊劑豬肉進口，首度有檢出數值紀錄的實例，昨天新增二批，來自相同製造廠的冷凍豬腳，一周達七十點二四噸。

針對豬隻各部位訂定不同限量，豬肝、豬腎為○點○四ｐｐｍ，包括豬肉、豬脂肪（含皮）和其他可供食用部位，如豬腳、豬胃等，則是○點○一ｐｐｍ。食藥署目前核准豬肉使用萊克多巴胺可輸台者，包括美、加、澳、紐、韓、菲等；牛肉則有美國、加拿大、墨西哥等。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌強調，如今檢出萊劑，雖然符合規定，但民眾對食安仍有疑慮，呼籲政府加強落實進口豬原產地標示，讓民眾選擇時可作為參考。

楊振昌說，食藥署現行對各國豬肉僅採抽驗方式，一般抽驗比率為百分之二至十，如果每批肉品或可食部位原料都要檢驗，手續繁瑣、緩不濟急，應加強原產地標示。

「政府放行萊豬，不應是半強迫的要求民眾接受。」楊振昌表示，許多民眾還是不願吃萊豬，若不落實原產地標示，民眾恐有疑慮，而選擇全面不吃進口豬，也非政府樂見。