北市追萊豬 稽查市場、餐廳、學校

一周內有三批澳洲進口豬肉被驗出含瘦肉精萊克多巴胺，引發關注。台中市長盧秀燕昨在市政會議指出，市府會緊盯肉品流向，若校園午餐查獲廠商用萊豬，立即解約。北市則啟動專案，進入賣場、餐廳和學校抽檢肉品，學校團膳還稽查外訂盒（桶）餐廠商，一旦查獲違規，將開罰或解約。

食藥署日前公布澳洲進口冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺○點○○一ppm（標準○點○一ppm以下），台中太平品田國際農畜公司進口近二點三公噸，肉品全數冰存未販售；北市衛生局昨天起稽查傳統市場、超市、量販店及餐飲業等通路廿件豬肉產品，同步查核豬肉原料原產地標示三百件。

中市食安處指出，進口商品田公司也將自行把這批澳洲豬肉送第三方公正單位檢驗 ，結果確認後，再研議後續處理。

盧秀燕宣示五項作為，將由教育局查察全市學校午餐肉源，確保食材不含萊克多巴胺；經發局要求所有牛豬肉品明確標示原料原產地；農業局從源頭查察國產豬肉是否使用萊克多巴胺；市府「萊劑肉品專區」網站公開食安查察結果，定期更新。

台中市府也將從輸入業、製造業、餐飲業及販賣業全場域，持續執行肉品產地標示查核、瘦肉精快篩及抽驗，每月至少五件次、五十件肉品。

台中市今年截至四月底，肉品查驗四二四三件，全數合格。北市從二○二一年至今年三月共抽驗豬肉產品六五六件，檢驗結果均符合規定；同期豬肉產品標示查核二萬二六○○件，查獲廿六件標示不符規定，共裁罰七十一萬九千元，均揭露於食材登錄平台「肉品稽查抽驗專區」。

北市教育局也表示，從二○二一年期每月皆固定稽查，至今未驗出瘦肉精、抗生素或重金屬殘留，昨天也到大同國小聯合稽查，取樣肉品送第三方公正檢驗機構檢測。