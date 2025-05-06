快訊

黃呂錦茹確定羈押禁見 「曾指示他人製作某文件傳給共犯」抗告遭駁回

整理／114國中教育會考倒數10天！考試時程、各科重點一把抓

嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

澳洲豬肉檢出萊劑 衛福部長邱泰源：在標準內按規定放行

中央社／ 台北6日電
衛福部長邱泰源。聯合報系資料照
衛福部長邱泰源。聯合報系資料照

澳洲進口豬肉檢出萊克多巴胺，台北市衛生局為此啟動標示查核暨抽驗專案。衛福部長邱泰源今天說，政府絕對守護食安，現有3批進口豬肉含有萊克多巴胺，都在規定範圍內，因此放行，尊重廠商處理。

日前從澳洲進口冷凍豬腳檢出0.001ppm 萊克多巴胺（萊劑），雖低於標準的0.01ppm，已引發關注。台北市衛生局即日起到5月底啟動專案，到傳統市場、餐飲及連鎖通路抽驗豬肉20件，並查核原產地標示300件。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。邱泰源會前受訪表示，對於食安絕對會堅持守護民眾的健康。制訂任何標準，都需要科學分析做根據，還要按照國際標準、考慮民情等。

邱泰源說，從民國101年起美牛進口以後，就開始嚴格按照規定稽查，在24萬件美牛中，8000多件含有萊克多巴胺，但都在標準內，所以按規定放行，110年起美豬也是嚴格抽驗。最近發現有3批含有萊克多巴胺，基本上都在規定內，因此放行，尊重廠商處理。

媒體詢問，是否考慮去掉美豬的產地標籤。邱泰源表示，就是按照科學根據、國際標準，以及市場嚴格稽查，「我們都保持現況」。

另外，因不滿衛福部公告，新增核釋藥事法第103第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，藥師團體4日上凱道，強調中藥若仍屬藥品，就應由藥事人員管理，從業人員應經藥師國考認證把關。

邱泰源說，中醫藥原料絕大多數都靠國外進口，希望國內有更多中醫藥人才，把藥植物變成真正的藥材料。有鑒於中藥商一直減少，才會思考如何網羅相關人才。為了維繫中藥發展，要站在國家發展角度來努力。

澳洲 萊克多巴胺 豬肉 邱泰源

延伸閱讀

邱泰源投書國際媒體 疾呼邀台灣參與WHA

中西藥界為販賣新令互槓 衛福部長：我有信心解決

中藥販售新令掀議論 邱泰源：盼發展本土藥物種植

醫院護理師常態做清潔工作 卓榮泰：嚴重降級都有可能

相關新聞

澳洲豬肉檢出萊劑 衛福部長邱泰源：在標準內按規定放行

澳洲進口豬肉檢出萊克多巴胺，台北市衛生局為此啟動標示查核暨抽驗專案。衛福部長邱泰源今天說，政府絕對守護食安，現有3批進口...

衛福部再度放行萊豬成常態？ 醫：「有一點這種味道」

台灣開放萊豬進口後，衛福部食藥署今又公布二批澳洲進口豬腳驗出瘦肉精萊克多巴胺（簡稱萊劑），檢出數值為0.002ppm、0...

又「萊」了！2批澳洲豬腳驗出萊劑 食藥署：風險可接受

又有澳洲豬肉被檢出萊克多巴胺。根據衛福部食藥署最新統計，新增2批從澳洲進口的豬肉，檢出萊劑含量介於0.002至0.003...

邊境查驗 銷毀6批超標萊牛

衛福部食藥署擬開放日本全牛齡牛肉進口，三月四日預告修正草案於昨天期滿。食藥署長姜至剛表示，未來擬解禁日本全齡牛肉，此舉符...

萊豬叩關 藍：政府換來什麼

澳洲輸台冷凍豬腳被驗出含微量萊克多巴胺，國民黨立法院黨團昨批評，萊豬進口、新台幣升值、產業外移，政府到底換來什麼？這麼多...

澳洲萊劑豬腳 食藥署：檢驗合格不會公布流向

澳洲進口冷凍豬腳被驗出殘留微量萊劑仍引發民眾疑慮。進口商昨天發表聲明致歉，強調從未輸入含萊克多巴胺成分的豬肉品進入台灣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。