澳洲豬肉檢出萊劑 衛福部長邱泰源：在標準內按規定放行

澳洲進口豬肉檢出萊克多巴胺，台北市衛生局為此啟動標示查核暨抽驗專案。衛福部長邱泰源今天說，政府絕對守護食安，現有3批進口豬肉含有萊克多巴胺，都在規定範圍內，因此放行，尊重廠商處理。

日前從澳洲進口冷凍豬腳檢出0.001ppm 萊克多巴胺（萊劑），雖低於標準的0.01ppm，已引發關注。台北市衛生局即日起到5月底啟動專案，到傳統市場、餐飲及連鎖通路抽驗豬肉20件，並查核原產地標示300件。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。邱泰源會前受訪表示，對於食安絕對會堅持守護民眾的健康。制訂任何標準，都需要科學分析做根據，還要按照國際標準、考慮民情等。

邱泰源說，從民國101年起美牛進口以後，就開始嚴格按照規定稽查，在24萬件美牛中，8000多件含有萊克多巴胺，但都在標準內，所以按規定放行，110年起美豬也是嚴格抽驗。最近發現有3批含有萊克多巴胺，基本上都在規定內，因此放行，尊重廠商處理。

媒體詢問，是否考慮去掉美豬的產地標籤。邱泰源表示，就是按照科學根據、國際標準，以及市場嚴格稽查，「我們都保持現況」。

另外，因不滿衛福部公告，新增核釋藥事法第103第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，藥師團體4日上凱道，強調中藥若仍屬藥品，就應由藥事人員管理，從業人員應經藥師國考認證把關。

邱泰源說，中醫藥原料絕大多數都靠國外進口，希望國內有更多中醫藥人才，把藥植物變成真正的藥材料。有鑒於中藥商一直減少，才會思考如何網羅相關人才。為了維繫中藥發展，要站在國家發展角度來努力。