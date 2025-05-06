衛福部再度放行萊豬成常態？ 醫：「有一點這種味道」

台灣開放萊豬進口後，衛福部食藥署今又公布二批澳洲進口豬腳驗出瘦肉精萊克多巴胺（簡稱萊劑），檢出數值為0.002ppm、0.003ppm，總重量47.25公噸，未超過國內限量標準0.01ppm。外界認為，衛福部接連放行萊豬，感覺要讓民眾習慣，往後應該會持續放行？台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，「有點這種感覺」，呼籲政府標示清楚進口豬原產地，讓民眾有所選擇。

楊振昌說，萊劑添加在飼料可讓豬的交感神經興奮，增進食欲及瘦肉比例，但若過量使用在豬、牛，將產生躁動不安狀況。萊劑對人體影響是心跳加快、手發抖、腸胃道症狀，嚴重時可能心律不整，成人每公斤體重的萊劑每日安全攝食量為一微克，正常飲食並不會超過。

楊振昌指出，國際上未看到人體攝取過量萊劑出現急性毒性的案例，但仍擔心長期暴露有無健康上等的不確定風險，，呼籲政府要強化標示進口豬原產地，讓民眾可以選擇，「而不是半強迫的要求民眾接受」，否則不願意吃到萊劑的民眾，恐全面不吃美、澳進口豬，這非政府樂見。

楊振昌說，澳洲豬肉一直都有使用萊劑，之前可能只是沒有驗到，食藥署現行對各國豬肉僅採抽驗方式（一般抽驗比率為2%至10%），雖然這批澳洲豬腳萊劑含量符合標準、沒有超標，但民眾仍擔心沒驗到萊劑超標的產品。