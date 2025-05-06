又「萊」了！2批澳洲豬腳驗出萊劑 食藥署：風險可接受

又有澳洲豬肉被檢出萊克多巴胺。根據衛福部食藥署最新統計，新增2批從澳洲進口的豬肉，檢出萊劑含量介於0.002至0.003ppm，共有47.25公噸。衛福部食藥署長姜至剛表示，這2批並未超過0.01ppm的限量標準，所有放行的食品，都是科學分析下可接受的風險，他再次強調，「希望我是一個安心署長，讓全體國人吃得安心」。

進口的澳洲冷凍豬腳被驗出含有萊克多巴胺，引發社會關注，是自110年1月我國開放含萊劑豬肉進口以來，首度有檢出數值紀錄的實例；姜至剛昨強調，這批澳洲冷凍豬腳檢出微量，0.001ppm，跟標準差了十倍之多，而業者也在事後發聲明致歉，表達要複驗及銷毀。

我國自2021年元旦開放萊豬進口，並針對豬隻各部位訂定，豬肉、豬脂肪（含皮）是0.01ppm，豬肝、豬腎為0.04ppm，其他可供食用部位如豬腳、豬胃、豬腸、豬心、豬肺、豬舌、豬肚、豬腦、豬血等，則是0.01ppm。

根據今天上午公布最新統計，新增2批檢出萊劑的澳洲豬腳。姜至剛說，這2批和先前公布的第一批來自相同製造廠、不同進口商，檢出含量介於0.002至0.003ppm，並未超過0.01ppm的標準，會秉持公開透明、揭露檢驗的資訊讓民眾安心。

姜至剛說，過去邊境報驗牛肉及牛雜碎24萬9609批，檢出萊克多巴胺計2493批，其中檢出萊克多巴胺超標不合格為6批，不合格批均退運銷毀；豬肉部分，目前檢出3批，是牛肉的零頭，瘦肉精萊克多巴胺都是一樣，牛豬肉產品均一體適用食品安全衛生管理法，所有合格放行案件，都在科學分析下可接受風險。

「希望我是一個安心署長，讓全體國人吃得安心」，姜至剛強調，安心不只是安全，會把身體可能的風險評估給大眾，心理上面要自己建構、靈魂上則要昇華，會跟大家一起攜手前進，台灣能建構新的安心環境、食品安全社會是他最大希望。

姜至剛說，食藥署一直秉持檢驗結果透明揭露，所有放行的食品，都是科學分析下可接受的風險，「再次強調不會是零風險，以後也會堅持用藥原則」。

姜至剛重申，食藥署對食品所採取的管理措施，均在以維護食安優先的前提下，配合國家整體政策方向，透過科學分析原則，基於國人膳食風險評估及特殊飲食習慣，並參考國際標準而訂定，透過中央地方合作，持續依據食品安全衛生管理法相關規定，落實邊境查驗與市場稽查。