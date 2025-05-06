萊豬叩關 藍：政府換來什麼

澳洲輸台冷凍豬腳被驗出含微量萊克多巴胺，國民黨立法院黨團昨批評，萊豬進口、新台幣升值、產業外移，政府到底換來什麼？這麼多亂象，官員還敢嗆「不滿可離開」？真正該離開的是解決不了問題的執政者。政院人士則強調，一切合乎國際標準，一定秉持食安優先。

國民黨立委葛如鈞昨說，隨新台幣升值，買萊豬變得更便宜，未來恐更多萊豬流入我市場，就怕對各國肉品不能標註產地；如今畜牧業的農產品進口變成可交換的牌，就怕政府無條件吞下去。

國民黨立委賴士葆也說，近期萊豬叩關，行政院應解釋美豬為何不能標原產地，不能過去在野都講「零容忍」，現在執政就搬出符合聯合國食品法典委員會（Codex）容許標準。

國民黨立委王育敏質疑，政府對萊豬叩關仍未交代，搞不好過去早有萊豬在民眾肚中；逐批抽驗只到二○二三年，現在是採最低標準百分之二至十抽驗，有多少漏網之魚？恐連政府都不知道。

雲林縣長張麗善表示，雲林是養豬大縣，中央開放萊豬進口時就堅決反對，至今立場不變，堅持捍衛民眾食品安全，要求中央嚴格把關萊豬，並清楚標示、公布流向，維護民眾知的權利及選擇權，確保養豬產業永續發展及食品安全。雲林縣養豬協會理事長吳英吉說，若不公布萊豬去向並要求標示，恐會造成嚴重食安問題，對養豬產業也有衝擊。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，正因食藥署設有豬肉儀表板，大家才能看到萊豬資訊，也代表邊境查驗徹底，此次查驗的用藥殘留標準合規，食藥署當然依規定放行；在嚴格查驗、公開透明的前提下，行政院一直用高標準堅持為國人食安把關，不會有外界所稱的疑慮。