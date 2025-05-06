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邊境查驗 銷毀6批超標萊牛

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
「日本牛肉及其產品之進口規定」修正草案預告昨到期，將會進行綜合意見整理，再進一步評估以及後續的行政作業流程，不過正式上路時間沒有時程表。記者曾吉松／攝影
「日本牛肉及其產品之進口規定」修正草案預告昨到期，將會進行綜合意見整理，再進一步評估以及後續的行政作業流程，不過正式上路時間沒有時程表。記者曾吉松／攝影

衛福部食藥署擬開放日本全牛齡牛肉進口，三月四日預告修正草案於昨天期滿。食藥署長姜至剛表示，未來擬解禁日本全齡牛肉，此舉符合國際風險評估與各國開放趨勢，但正式上路沒有時程表，視各界意見滾動討論。

衛福部食藥署表示，一一○年一月一日至一一四年四月卅日，邊境報驗豬肉及豬雜碎並無不合格；牛肉部分，過去邊境檢出二四九三批含萊克多巴胺的牛肉及其部位，總計六批不合格，均已退運銷毀。

由於國際狂牛症疫情，我於民國九十二年禁止美國、加拿大、日本等牛肉進口，並陸續在一一○年、一一三年放寬美、加牛肉進口規定。姜至剛表示，日本自九十八年以後就未出現狂牛症案例，並被世界動物衛生組織評定為風險可忽略的國家，且美、加、紐、澳、歐盟等卅個國家已開放進口，食藥署經風險評估，決定預告開放日本全齡牛肉輸台，審查程序已完備。

姜至剛說，他以科學數字說明，以風險最高的帶骨牛肉為例，消費者即使每天食用，每一億五千萬人當中有一人暴露新型庫賈氏症的風險，日本經歷狂牛症事件後對屠宰牛隻都依規定取出組織檢驗，控管風險。

萊豬

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