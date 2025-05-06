澳洲萊劑豬腳 食藥署：檢驗合格不會公布流向

澳洲進口冷凍豬腳被驗出殘留微量萊劑仍引發民眾疑慮。進口商昨天發表聲明致歉，強調從未輸入含萊克多巴胺成分的豬肉品進入台灣，在責任釐清前，該批豬腳不會販售、分裝；衛福部食藥署長姜至剛也親上火線，強調產品合格，無需加強邊境抽驗，不會公布合格者名單也不公布流向。

針對在野黨立委質疑此為「美國萊豬輸台敲門磚」，姜至剛請大家不要多做想像，「這件事是不存在的」。外界關注對美談判能否能守住美方要求解除萊豬標示及進口限制？他說，國際談判非食藥署業務，食藥署配合政府政策。

我國一一○年開放萊豬進口，上月廿九日在一批廿二點九九公噸的澳洲冷凍豬腳中檢出萊克多巴胺；這是首批驗出的進口萊豬。

進口該批肉品的品田國際農畜股份有限公司昨發聲明表示，該公司秉持嚴格遵守食品衛生安全管理法的原則，謹慎、正規經營，從事肉品進口業務以來，從未輸入任何不合格或含有萊克多巴胺成分的豬肉品進入台灣。此次進口之澳洲肉品廠商是主管機關官網合格廠商之一，雖檢驗報告顯示檢出值極低的萊克多巴胺殘留，但已對社會大眾造成疑慮與不安，公司深感自責與遺憾。

業者說，將自行多方送驗，檢驗結果會與國外供應廠商討論賠償及銷毀等後續處理事宜。業者強調，該批肉品在採購時已明確要求供應廠應提供「零檢出萊克多巴胺」產品，因此在尚未釐清與國外廠商責任歸屬前，不會對該批貨品進行任何販售、分裝或銷毀等處置行為，請社會大眾放心。

食藥署表示，邊境檢驗豬肉及豬雜碎二萬五四六六批，檢出萊克多巴胺一批，且該批肉品並無超標。針對外界關注是否公布名單或加強邊境抽驗力道？姜至剛表示，「合格的同學，你為什麼要盯著他。」

姜至剛強調，這批澳洲冷凍豬腳檢出○點○○一ＰＰＭ，與標準○點○一ＰＰＭ差了十倍，因此放行；邊境查驗將維持一般抽批比率，即百分之二到百分之十，且據食安法，不會針對合法產品要求標示或公布流向。他說，食藥署在邊境查驗設重重關卡，提升人力並制定抽驗機制，有違規紀錄就會提高抽驗標準；人工智慧導入精準抽驗，不合格廠商一定會繼續關注並查驗，「食安優先是我到任食藥署的使命」。