竹縣府防澳洲萊豬「把關食安」 查校園營養午餐食材

近日澳洲進口豬肉驗出輕量萊克多巴胺，引起了社會廣泛的關注，新竹縣政府重視食安問題，自2021年元旦起便擬定「加強查驗市售豬、牛產製品計畫」，教育局今天前往興隆國小視察午餐食材供應情形，衛生局也將加強查緝，為縣民嚴格把關，全力守護鄉親食安。

縣長楊文科表示，食品藥物管理署「豬肉儀表板」公布，4月29日一批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位檢出0.001ppm萊克多巴胺。他相當重視食安及孩童營養午餐的品質，指示衛生局加強查緝公共飲食場所及相關通路商的肉品來源，教育局則確認豬肉供應品項確實有CAS標章無虞。

衛生局表示，2021年元旦開放含瘦肉精豬肉及其可食部位進口，基於守護縣民飲食安全，縣府第一時間便擬定加強查驗計畫，訂定規畫縣內公共飲食場所、大賣場、超市、傳統市場及零售通路商，無論是生鮮豬肉、加工食品或餐飲食品業者，依規定都要強制標示豬肉產地。

衛生局針對相關場所加強稽查抽驗，並比對肉品來源資訊，確認標示正確性。自110年迄今累計抽驗畜肉1507件，全數合格；標示查核計3799件，計2件不合格。

教育局表示，縣府重視營養午餐的品質，也在營養午餐供應契約中，要求營養午餐豬肉一律使用國產在地食材，採用CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品（TAP）標章、有機農產品標章或國產生鮮豬肉追溯碼的國產豬肉。

為了確保竹縣學校營養午餐肉品供應安全，教育局長楊郡慈天與教育局同仁及營養師，前往興隆國小視察午餐食材供應情形，日後也將不定期抽查學校豬肉供應實際情形，做好食材來源把關。