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澳洲萊豬入境政府都在騙 陳昭姿點名「他」不要在躲了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立委陳昭姿今於臉書發文指出，衛福部食藥署表示，澳洲萊豬進口符合規範殘留量，不會加強查驗、也不會公開流向，這是重重打臉民進黨當年的承諾，「澳萊假蘋果，一切都在騙」。本報資料照片
立委陳昭姿今於臉書發文指出，衛福部食藥署表示，澳洲萊豬進口符合規範殘留量，不會加強查驗、也不會公開流向，這是重重打臉民進黨當年的承諾，「澳萊假蘋果，一切都在騙」。本報資料照片

衛福部食藥署「豬肉儀表版」於4月29日公布放行一批自澳洲進口的「冷凍豬腳」，值得關注的是，此批豬腳重量為廿二點九九公噸，並檢出含剩肉精萊克多巴胺0.001PPM，雖然符合殘留容許量0.01PPM的規範，但仍引發民眾對食安的疑慮。立委陳昭姿於臉書發文指出，「澳萊假蘋果，一切都在騙」。

陳昭姿指出，「請問民進黨政府，還記得2020年底民進黨在國會過半之姿，強力表決闖關開放美萊豬進口，所做的各種承諾嗎？」當食藥署今天說出，澳洲萊豬進口符合規範殘留量，不會加強查驗、也不會公開流向，這是重重打臉民進黨當年的承諾，「澳萊假蘋果，一切都在騙」。

陳昭姿說，當時的行政院長蘇貞昌指出，將會赴美查廠是開放美豬的條件之一，為什麼要查廠就是避免萊克多巴胺超量、不當使用，結果過去幾年查廠報告不透明，被她抓包之後才公開，且查的幾乎是本來就沒有養萊豬的廠，已經很離譜。現在更離譜的是，從未被查廠過的澳洲萊豬，堂而皇之進口台灣，食藥署還想輕輕用符合殘留量放過。

再來，當初蔡英文政府承諾，不會讓含萊劑的豬肉進入校園、吃入孩童肚子裡，現在卻說不會公布流向，那請問行政院長卓榮泰能保證這批澳洲萊豬不會進入校園嗎？陳昭姿說，當初政府也承諾加強邊境查驗，現在萊豬真的進來了，且還不是當初預期的美國，食藥署還不加強對其他國家進口的邊境查驗嗎？

「這不就是放水？不就是又在騙？」陳昭姿說，沒有落實的承諾，就是一種欺騙，請現在的行政院長卓榮泰別躲在食藥署背後，出來給國人交代。

立委陳昭姿今於臉書指出，衛福部食藥署表示，澳洲萊豬進口符合規範殘留量，不會加強查驗、也不會公開流向，這是重重打臉民進黨當年的承諾。圖／取自陳昭姿臉書
立委陳昭姿今於臉書指出，衛福部食藥署表示，澳洲萊豬進口符合規範殘留量，不會加強查驗、也不會公開流向，這是重重打臉民進黨當年的承諾。圖／取自陳昭姿臉書

萊豬 陳昭姿

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