澳洲豬腳驗出萊劑…中市查出進口商在太平 尚在冰庫未販售
澳洲進口豬肉驗出微量萊克多巴胺，台中市政府今查出，該批肉品進口商為台中市太平區品田國際農畜股份有限公司。台中市食安處表示，業者表示將自行送第三方公正單位檢驗 ，待檢驗結果確認後，再研議後續處理事宜，現階段全數冰存於冷凍庫，並未對外販售。 市府表示，會加強核對數量，並追蹤該批產品去向 。
市府表示，該批豬肉抽檢出萊克多巴胺0.001ppm，雖符合我國之限量標準，但為捍衛市民健康，市府除了加強市售肉品、校園、畜牧場端等檢測，衛生局啟動跨局處專案，針對校園午餐及銷售流通各場域市售肉品，持續加強瘦肉精抽驗及標示查核之力度。
截至目前，經濟發展局稽查公有市場、連鎖及大型商場產地標示，目前全數符合規定。教育局針對校園食材啟動專案稽查維護全市校園食安，農業局辦理畜牧場端藥物殘留監測，均未檢驗出瘦肉精。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言