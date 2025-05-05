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澳洲豬腳驗出萊劑…中市查出進口商在太平 尚在冰庫未販售

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澳洲豬肉驗出微量萊克多巴胺，台中市衛生局加強稽查市售肉品。圖／台中市政府提供
澳洲豬肉驗出微量萊克多巴胺，台中市衛生局加強稽查市售肉品。圖／台中市政府提供

澳洲進口豬肉驗出微量萊克多巴胺，台中市政府今查出，該批肉品進口商為台中市太平區品田國際農畜股份有限公司。台中市食安處表示，業者表示將自行送第三方公正單位檢驗 ，待檢驗結果確認後，再研議後續處理事宜，現階段全數冰存於冷凍庫，並未對外販售。 市府表示，會加強核對數量，並追蹤該批產品去向 。

市府表示，該批豬肉抽檢出萊克多巴胺0.001ppm，雖符合我國之限量標準，但為捍衛市民健康，市府除了加強市售肉品、校園、畜牧場端等檢測，衛生局啟動跨局處專案，針對校園午餐及銷售流通各場域市售肉品，持續加強瘦肉精抽驗及標示查核之力度。

截至目前，經濟發展局稽查公有市場、連鎖及大型商場產地標示，目前全數符合規定。教育局針對校園食材啟動專案稽查維護全市校園食安，農業局辦理畜牧場端藥物殘留監測，均未檢驗出瘦肉精。

澳洲豬肉驗出微量萊克多巴胺，台中市衛生局加強稽查市售肉品。圖／台中市政府提供
澳洲豬肉驗出微量萊克多巴胺，台中市衛生局加強稽查市售肉品。圖／台中市政府提供

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