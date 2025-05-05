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澳洲萊豬輸台 進口業者致歉將多方送驗

中央社／ 台北5日電

1批自澳洲進口的冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺。進口商品的品田國際農畜股份有限公司昨天深夜發出聲明致歉，並表示會先自行再多方送驗，再與國外廠商討論賠償與銷毀等後續事宜。

台灣於民國110年元旦開放萊豬進口，但針對豬隻各部位訂定萊克多巴胺容許殘留量，日前進口的澳洲冷凍豬腳，檢出0.001ppm萊克多巴胺，殘留符合規定。

品田國際在聲明中致歉，並表示公司一向秉持嚴格遵守食品安全衛生管理法的原則，以謹慎、正規的方式經營。自開始從事肉品進口業務以來，從未輸入任何不合格、或含有萊克多巴胺成分的豬肉品進入台灣。

品田國際表示，這次進口的澳洲肉品廠商，名單來源也是主管機關官網合格廠商之一。雖然這次檢驗報告顯示檢出值極低，仍屬於法定標準的合格範圍內，但因檢出萊克多巴胺殘留，已對社會大眾造成疑慮與不安，公司深感自責與遺憾。

品田國際指出，公司會先自行再多方送驗，經由多方檢驗報告確實實據，再與國外廠商討論賠償與銷毀等後續事宜。

品田國際表示，在採購這批肉品時，已明確要求供應廠應提供零檢出萊克多巴胺的產品。因此在尚未釐清與國外廠商的責任歸屬之前，公司不會對這批貨品進行任何販售、分裝或銷毀等處置行為。

品田國際指出，公司將持續與國外供應廠密切溝通，在釐清責任後，儘速向主管機關報告處理進度與後續措施，請社會大眾放心。

萊豬

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